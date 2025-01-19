Erciyes, İskandinav Turistleri Ağırlayacak

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Uluslararası standartlardaki tesisleriyle kayak tutkunlarının uğrak noktalarının başında gelen Erciyes, dünyada kış sporlarıyla bilinen İskandinav ülkelerinden misafirlerini ağırlayacak.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçi sayısını her geçen gün artırıyor.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen turist çeken Erciyes, bugüne kadar 103 ülkeden ziyaretçiyi ağırladı.

Çekya ve Polonya'dan düzenlenen charter seferleriyle bu ülkelerden kayakseverleri konuk eden Erciyes, İskandinav ülkelerinden de turistleri ağırlayacak.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, Erciyes'i uluslararası arenada tanıtmak için birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Farklı ülkelerden maceraseverlerin Erciyes'te kayak yaptığını belirten Elcuman, bu yıl Norveç, Finlandiya, İsveç ve Danimarka'dan turistleri misafir edeceklerini dile getirdi.

Erciyes'i dünyaya tanıtmak için yaptıkları çalışmalarından olumlu sonuçlar aldıklarını vurgulayan Elcuman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıllarda İngiltere'de düzenlenen fuara katılmıştık. Orada dünyadan farklı acentelerle işbirliği kurduk. Geçen yıl Norveç, Finlandiya, İsveç ve Hollanda'da faaliyet gösteren ve o bölgenin en büyük acentelerinden biri bizimle irtibata geçti. Acente bize 'Kapadokya ve Erciyes'e turist getireceğim' dedi ve buradaki otellerimizden oda satın aldı. Şubatın ilk haftasıyla beraber kuzey ülkelerinden ziyaretçi ağırlamaya başlayacağız. Biliyorsunuz onlarda kış çok uzun sürüyor ve oralar daha çok dağ memleketi. Birçok kayak pistine sahipler. Kayak, kent merkezindeki kültürel ortam, kültür yolu, müzelerimiz ve Kapadokya ile birleşince o acente de bir paket oluşturdu. Ziyaretçiler bir süre Kapadokya'yı ziyaret edecek, daha sonra da Erciyes'te kayak yapacak."

"Dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi ağırlıyoruz"

Elcuman, Singapur, Endonezya, Malezya ve İngiltere gibi farklı ülkelerden de turistlerin Erciyes'e gelmeye başladığına dikkati çekti.

İskandinav ülkelerinden ilk kez misafir ağırlayacaklarını dile getiren Elcuman, "Acente, şubat ayı için Erciyes'teki otellerden ayırdığı haftalık 50 odanın rezervasyonlarının çoğunu doldurduğunu ifade etti. Burada bir haftalık paket satacak. Rezervasyonların birçoğu dolmuş. Rezervasyon almaya da devam ediyor. Bir haftalığına kuzey ülkelerinden buraya ziyaretçi gelecek. Kayağın çıktığı memleketlerden turist alıyoruz. Erciyes'te onlara kayak yaptıracağız. Kapadokya ve Kayseri kent merkeziyle de buranın kültürünü tanıtacağız. Dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi ağırlıyoruz." diye konuştu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, şunları kaydetti:

"Sezon içerisinde İskandinav ülkelerinden 500'den fazla misafirimizi ağırlayacağız. Neden bizi tercih ediyorlar? Birincisi kayakçı, macerayı seviyor. Sürekli farklı pistleri, mekanları görmek istiyor. En önemli sebeplerinden biri bu. İkincisi fiyat ve hizmet kalitesi. Fiyat ve hizmet kalitesinde gerçekten şu anda hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en ucuz kayak merkezlerinden biri Erciyes. O açıdan onlara göre ucuz kalıyoruz ama hizmet kalitemiz yüksek çıkıyor. Üçüncüsü de kültürel kayağı burada yapabiliyorlar. Kapadokya dünyada eşsiz bir nokta. Birçok ülkeden turist ağırlıyor. Kayseri de medeniyetlere başkentlik yapmış bir yer. Kayseri, Kapadokya, Erciyes üçgenini birleştirdikleri zaman hem kayak hem de bu kültürden yararlanabiliyorlar. O yüzden Erciyes'i tercih ettiler."