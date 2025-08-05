Erdemli Vadisi\'ndeki Tarihi Kilise Restore Edilecek

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesindeki Erdemli Vadisi'nde, duvarında çok sayıda kişinin tasvirinin bulunduğu kayadan oyma kilise dikkat çekiyor. Definecilerin tahrip ettiği kilise, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Niğde- Kayseri yolunun batısında Yeşilhisar ilçe sınırlarında bulunan Erdemli Vadisi, içerisinde manastır, kilise ve kaya mekanlar gibi birçok mekan barındırıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki vadide, definecilerin tahribatına uğrayan, duvarında çok sayıda kişi tasvirinin bulunduğu kayadan oyma kilise, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor. Bölgeye gelen turistlere rehberlik yapan Mustafa Göktaş, "Erdemli'nin içeri köyü olarak bilinen bu tarihi alanda 1958 yılına kadar yaşam vardı. O tarihten sonra halk dış köye taşındı. Burada 20'nin üzerinde kilise, manastır ve şapel bulunmakta ve bir kısmı da hala kapalı. Burası tarihi eser bakımından çok zengin. Burası geçmişte, Kapadokya bölgesinin idare merkezi olarak kullanılmış. 7-9'uncu yüzyılda yerleşime açılmış. Buradaki kiliselerin birçoğu, define avcıları tarafından tahribata uğramış. Bunların onarılması lazım" ifadelerini kullandı.

'BU BÖLGE TURİZME AÇILMALI'

Bölgenin geçmişte Kapadokya'nın idari merkezi olarak kullanıldığını belirten Göktaş, " 'Beyaz Saray' olarak bilinen yer zamanında idare merkezi olarak kullanılmış. Kayseri'nin nüfusu 30-35 bin iken, burası 15-20 bin nüfusa sahipmiş. Kaya kiliseler, 7-8'inci yüzyılda Roma ve Bizans döneminde yapılmış eserlerdir. Yerleşim yeri olarak dünyada sayılı yerlerden birisi. Araştırmalarla ortaya çıkan Mısırlı Azize Meryem tasvirinin bulunduğu kilise, Hristiyan dünyasında önemli bir yere sahip. Apartman tipi yapılaşma burada olmuş. Yerleşim, manastır ve kiliselerin birlikte olduğu bir yer olmakla dünyada sayılı örnekler arasına giriyor. Bu bölge turizme açılmalı. Kiliseler tahrip edilmiş, defineciler zarar vermiş. Onarımları yapılırsa bölge turizm açısından hak ettiği değeri kazanır" diye konuştu.