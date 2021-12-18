Üye Girişi
Erzincan'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Erzincan'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

18.12.2021 13:23

- Erzincan'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu Erzincan'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte göçmenlerin performansları renkli görüntülere sahne oldu.

- Erzincan'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte göçmenlerin performansları renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan Valiliği ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü öncülüğünde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof.Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" temalı etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Düzenlenen etkinlikte, katılımcılar söylenen türküler ile keyifli zaman geçirdi. Azerbaycan, Somali, Kazakistan ve Afganistan uyruklu öğrencilerinin kendi yörelerine has halk oyunları, gösterileri ve müzik gruplarının verdiği mini konserlerde büyük ilgi görerek ayakta alkışlandı.

Kutlama etkinliğinin açılış konuşması yapan İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok "Yüce Türk milletinin hoşgörü anlayışını egemen kıldığı topraklarımızda bugün burada hep beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Anadolu'nun asırlardır göçmen yurdu olduğunu ve bu misyonun devam edeceğini belirten Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul: "Dünyanın en önemli göç rotalarından biri üzerinde yer alan ülkemiz, tarih boyunca çok büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği etmiştir. Son yıllarda ülkemizin istikrarı ve coğrafi konumunun yanı sıra bölgesinde yaşanan çatışmalar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın 190'dan fazla ülkesinden 5 milyonu aşkın yabancıyı barındıran bir devlet olarak bu konunun anlamını ve önemine en iyi bilenlerdeniz. Bugün Türkiye, dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmasına rağmen, diğer yerlerde göçmenlere karşı sergilenen çirkinliklerin yaşanmadığı bir ülkedir." diye konuştu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in konuşmalarıyla devam eden programda son olarak Vali Mehmet Makas konuşma yaptı. Vali Makas konuşmasında, " Dünya Göçmenler Günü hasebiyle birlikteyiz. Devlet olarak bizim göç politikamıza benden önce ki konuşmacılar değindiler. Biz öyle bir milletin evlatlarıyız ki, biz öyle inanıyoruz aziz Türk milleti dünyaya nizam veren bir millettir. Bu işin de an itibariyle inkişafını hep beraber izliyoruz. Konuşmalarımda her zaman belirttiğim gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla yol yürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Erzincan'da yaşayan ve çeşitli branşlarda dereceye giren göçmen sporculara vali ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program son olarak çeşitli ülke mutfaklarından yiyeceklerin ve resimlerin sergilendiği stantların gezilmesi ile devam etti. Yabancı uyruklu göçmen öğrenciler "Kendi kültürümüzü Türkiye'de yansıtmak ve burada yaşatmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Erzincan'da Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu
Erzincan'da Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu
Erzincan'da Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu
Erzincan'da Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Togo Cumhuriyeti, Erzincan, Aralık, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:20 Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Emre Çolak yine kulüpsüz kaldı
13:18 Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor?
13:09 Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi
13:06 İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı
13:03 Bu yepyeni bir yan etki: Covid 19 erkeklerde kas mı yapıyor?
12:59 En ucuzu 10 bin 500, en pahalısı 42 bin TL oldu! Apple'dan Türkiye fiyatlarına bir büyük zam daha
12:53 Ordu'da atıl araziler ekonomiye 75 milyon TL katkı sağladı
12:50 Pfizer koronavirüs için tarih verdi: 2024 pandemik moddan çıkıp endemik hale gelebilir
12:33 RTÜK'ten Yasak Elma'ya "metres" cezası!
12:17 TOGG'un yerli otomobil paylaşımı heyecanlandırdı: Saat 14.30 buluşalım
Sahte içkinin içine tiner mi konuluyor? Kayınpederi sahte içkiden ölen yurttaş iddia etti Sahte içkinin içine tiner mi konuluyor? Kayınpederi sahte içkiden ölen yurttaş iddia etti         
13:33
Gizli buzlanma can aldı! İki otomobilin çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var Gizli buzlanma can aldı! İki otomobilin çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var         
13:31
Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor? Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor?         
13:18
Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti         
12:43
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 13:37:06. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement