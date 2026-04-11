Kadim şehrin asırlık mirası: Erzurum\'da coğrafi işaret seferberliği

11.04.2026 10:47  Güncelleme: 10:48
Türkiye'nin gastronomi kültüründe önemli bir yere sahip olan Erzurum, yöresel lezzetlerin koruma altına alınması için başlatılan coğrafi işaret tescil çalışmalarında tescilli ürün sayısını 61'e ulaştırdı, 25 ürünün tescili ise sürecini sürdürüyor.

Kadim tarihi ve zengin mutfak kültürüyle Türkiye'nin gastronomi kalelerinden biri olan Erzurum'da, yöresel lezzetlerin koruma altına alınması için başlatılan coğrafi işaret seferberliği hız kesmeden devam ediyor.

Son verilerle birlikte tescilli ürün sayısını 61'e çıkaran kentte, 25 ürünün ise Türk Patent ve Marka Kurumu'ndaki değerlendirme süreci sürüyor. Doğu Anadolu'nun gastronomi başkenti Erzurum, sahip olduğu yöresel değerleri ekonomik kazanca dönüştürmek ve asırlık tarifleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmalarına ağırlık verdi. Başta Erzurum Ticaret Borsası ve yerel belediyelerin girişimleriyle yürütülen süreçte, şehrin dört bir yanından gelen benzersiz lezzetler dünya vitrinine çıkmaya hazırlanıyor.

Sıralamada zirve yarışı

Erzurum, tescilli ürün sayısı bakımından Türkiye genelinde Gaziantep, Konya ve Hatay ile zirve yarışını sürdürüyor. Erzurum, devam eden 25 yeni başvuru süreciyle birlikte Türkiye'nin en çok coğrafi işaretli ürüne sahip ili olma hedefini ulaşmak istiyor. İşte Erzurum adına coğrafi işaret başvurusu yapılan ve değerlendirmesi devam eden ürünler; Ezurum Enişte Tatlısı/Yemeği, Hınıs Fasulye Şekeri, Erzurum Bakırı, Erzurum Fasulye Kavurması, Erzurum Yumurtalı Patates Salatası, Erzurum Patatesli Mercimek Yemeği, Çat Balı, Uzundere Haris Erik Dolması, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Sarma Kadayıfı, Erzurum Ramazan Pides,i Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Göğermiş Peynirli Pide, Erzurum Paça Çorbas,ı Erzurum Sinisi, Erzurum Tava Ketesi, Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri/ Erzurum Kandirif Peyniri, Hınıs Domas Peyniri, Hınıs Kekik Balı, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Narman Yeşil Mercimeği ve Erzurum İspir Gobdini. - ERZURUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
