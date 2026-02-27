Erzurum'daki Güzel Sanatlar Müzesi Genç Sanatçılara İlham Veriyor - Son Dakika
Erzurum'daki Güzel Sanatlar Müzesi Genç Sanatçılara İlham Veriyor

Erzurum\'daki Güzel Sanatlar Müzesi Genç Sanatçılara İlham Veriyor
27.02.2026 12:03
Atatürk Üniversitesi'ndeki müze, 457 eserle öğrencilere sanat deneyimi ve ilham sağlıyor.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi içinde yer alan tescilli müze, Türkiye'nin önemli sanatçılarının 457 eserini öğrencilerle buluşturarak genç sanatçılara ilham veriyor.

Üniversite tarafından 2005 yılında kurulan Güzel Sanatlar Müzesi, bir süre kapatıldıktan sonra yapılan restorasyonla tekrar açıldı. 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek resmi statüye kavuşan müze, öğrencilere rehber oluyor.

Müze, resim, seramik ve heykel başta olmak üzere farklı alanlarda hazırlanan 457 eseri bünyesinde barındırıyor ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Devrim Erbil'e, Adnan Çoker'den Burhan Doğançay'a birçok önemli sanatçının eserlerini genç sanatçılara sunuyor.

Öğrenciler ve ziyaretçiler, müzede eserleri inceleyerek hem sanatı deneyimliyor hem de kendi üretimlerine ilham buluyor.

"Öğrenciler bu müzeyle iç içe yaşıyor"

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, AA muhabirine, müzenin 2025 yılının mayıs ayından itibaren artık "resmi müze" hüviyetine kavuştuğunu söyledi.

Müzenin 2 bin 500 metrekare alana sahip olduğunu belirten Aydemir, şöyle konuştu:

"Burada Türkiye'nin çok önemli sanatçılarının, çok önemli eserleri var. Hem maddi değerleri hem sanatsal değerleri çok fazla. 457 eserimiz bulunuyor. 2025 yılı mayıs ayı itibarıyla burası artık halka da açıldı. Gündelik ziyaretlerimiz oluyor. Saat 9.00 ila 16.00 arası burası açık ve halk ziyaret ediyor. Üniversitemizin 70 bin öğrencisi de ziyaret edebiliyor. Bunların yanında fakültemizin öğrencileri bu müzeyle iç içe yaşıyorlar. Öğrenciler, hayalini kurdukları, olmak istedikleri sanatçıların eserleri ile içi içe yaşayarak eğitimlerini alıyorlar. Bu onlar için hem bir ilham kaynağı oluyor hem de eğitimlerine çok ciddi şekilde katkı sağlıyor."

Vatandaşların müzeyi ziyaret etmelerinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Aydemir, müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığının rotasına eklendiğini, yerli ve yabancı turistlerin de müzeyi ziyaret etmeye başlayacaklarını ifade etti.

"Bölgede çağdaş sanat kategorisindeki tek müze"

Aydemir, buradaki eserleri insanlarla temas ettirmek istediklerini belirterek, "Burası Ankara'dan bu tarafa çağdaş sanat kategorisinde olan tek müze. Burası çağdaş resimlerin, çağdaş sanat eserlerinin her türünden eserlerin bulunduğu bir yer. Çağdaş sanatlara merak duyan kişilerin çok daha samimi bir şekilde burayı ziyaretlerine biz tanıklık ediyoruz. Burada sanatla hiç alakası olmayan insanlar bile kendilerini çok değerli hissediyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Medine Algül, fakültede böyle bir müzenin olmasından dolayı kendini çok şanslı hissettiğini belirterek, "Her şeye çok beğenerek bakıyorum. Teknik açıdan da görsel açıdan da eğitimimiz için katkı sağlıyor. Bu müze sadece bu okul öğrencilerinin değil herkesin gelip görmesi gerekiyor." dedi.

Elvan Rana Polat ise müzedeki eserlerin akademik eğitiminde kendisine ilham olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Erzurum, Türkiye, Rehber, Kültür, Sanat, Son Dakika

