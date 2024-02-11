Esenler\'de Aheng-i Ruhani sergisi açıldı

Esenler'de 54 eserden oluşan Aheng-i Ruhani sergisi açıldı
İSTANBUL - Esenler'de, kadife üzerine resmedilen Osmanlı padişahları, Anadolu komutanları, çeşitli bitki ve hayvan manzaralarının yer aldığı yağlı boya tabloları ile Esma-ül Hüsna, ayet ve hadislerin bulunduğu hat tablolarından oluşan 'Aheng-i Rühani Resim ve Hat Sergisi'nin açılışı yapıldı.
Esenler Belediyesi, 'Aheng-i Rühani' ismiyle resim ve hat eserlerinin oluştuğu resim sergisinin açılışın yaptı. Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezindeki sergide 54 karma eser yer alıyor. küratörlüğünü Mehmet Tarakçı'nın üstlendiği sergide, Osmanlı padişahları, Anadolu komutanları, çeşitli bitki ve hayvan manzaralarının yer aldığı yağlı boya tabloları ile Esma-ül Hüsna, ayet ve hadislerin bulunduğu hat tabloları sanatseverlerle buluşacak.
Sergi açılışına Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Hattat Sanatçısı Ali Hüsrevoğlu, Şaban Keskin ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Serginin açılışından önce bir konuşma yapan Hattat Sanatçısı Ali Hüsrevoğlu, "Cenab-ı Hakkın ezelden bugüne Müslüman Türklere güzel ikramıdır. Peygamber efendimiz sonra yani ne kadar Müslüman devlet gelmişse istisnasız hepsinin hattatları Müslüman Türklerden olmuş. Bu bir tesadüf değil. Dolayısıyla İstanbul bu sanatın başkentidir. Dünya başkentidir. Bir şey söylenir. Kur'an-ı Kerim Hicaz'da indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Bu eksik söyleniyor. İstanbul'da hem okundu hem yazıldı. Dolayısıyla bugün de dünyanın en büyük ve en meşhur hasatları İstanbul'dan çıkmaya devam ediyor. Elhamdülillah. Bu devam edecek. Şu anda yani pek çok güzellikle karşı karşıya bulunuyorsunuz" diye konuştu.
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