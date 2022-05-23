Eski payitaht Edirne "müzeler başkenti" olma yolunda - Son Dakika
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Eski payitaht Edirne "müzeler başkenti" olma yolunda

23.05.2022 10:01
Eski payitaht Edirne "müzeler başkenti" olma yolunda

Edirne'de "müzeler başkenti" olma hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Edirne'de "müzeler başkenti" olma hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Kent, arkeolojik eserlerin sergilendiği müzelerin yanı sıra şehir kültürünün anlatıldığı temalı müzeleriyle de öne çıkıyor.

Edirne genelinde yer alan 12 müzeye yenileri eklenmeye devam ediliyor.

Var olan müzelere kısa sürede Mimar Sinan ve Eserleri, Osmanlı Padişahları, Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri, Otağ-ı Hümayun, Balkanlarda Osmanlı Eserleri, Doğa ve Böcek, Geleneksel Türk Sanatları, Kırkpınar, Makedon Kulesi, Oyuncak, Şehit Ressam Hasan Rıza müzeleri de eklenecek.

"Kentteki müzeleri yılın ilk çeyreğinde 30 bin kişi ziyaret etti"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, kültür turizminin başkenti Edirne'nin, müzeler başkenti olması yolunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı resmi 3 müzenin ve özel müzelerin kentte ziyaretçilerini ağırladığını belirten Soytürk, "Toplamda 12 müzemizi yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor." dedi.

Salgın süresince düşen ziyaretçi sayılarının salgın öncesi seviyeye ulaşmaya başladığını ifade eden Soytürk, kentteki müzeleri yılın ilk çeyreğinde 30 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Kentteki diğer müzelerin çoğunun yıl sonunda kapılarını açacağına vurgu yapan Soytürk, "2022 yılının sonunda bütün müzelerimiz hizmete açılmış olacak. Kültür turizmi sonrasında müzelerin de başkenti olacağız. Tabii müzelerin işlevsel anlamda da işletilmesi anlamında da saklayan değil yaşanan ve yaşatan müze olması için her türlü etkinliklerle ziyaretçileri ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Eski payitaht Edirne 'müzeler başkenti' olma yolunda - Son Dakika


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