Eskişehir\'de Kurşunlu Külliyesi tahliyesi Kaymakamlık kararıyla durduruldu

Eskişehir'in tarihi ve kültürel mirasının önemli merkezlerinden Kurşunlu Külliyesi'nde yaşanan tahliye sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Odunpazarı Belediyesi'nin kullandığı alanların 3 Kasım'da boşaltılmasını öngören tahliye işlemi durduruldu. Odunpazarı Kaymakamlığı, mahkemenin yürütmeyi durdurma talebiyle ilgili kararını bekleme kararı aldı.

Kurşunlu Külliyesi'nin tahliyesine karşı Eskişehirlilerin gösterdiği toplumsal tepki ve kentin kültürel mirasına sahip çıkma çağrıları da sürecin önemli bir parçası oldu. Kentin hafızasında yer edinen müzelerin, sanat atölyelerinin ve yıllardır sürdürülen kültür çalışmalarının sona ermesi ihtimaline karşı yükselen sesler karşılık buldu. Tahliye işleminin durdurulmasıyla birlikte Kurşunlu Külliyesi'nde şimdilik mevcut faaliyetler devam edecek.

Kaymakamlıktan tahliyeyi durdurma kararı

Odunpazarı Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefliği tarafından 30 Ekim 2026 tarihinde Odunpazarı Belediyesi'ne gönderilen resmi yazıda, belediyenin tahliye işlemine karşı Eskişehir 1. İdare Mahkemesinde dava açtığı hatırlatıldı. Kaymakamlık yazısında, mahkemenin 26 Ekim 2026 tarihli ve 2026/1219 Esas sayılı kararına dikkat çekildi. Yazıda, yürütmeyi durdurma talebiyle ilgili mahkeme kararı verilinceye kadar taşınmazın tahliyesi işleminin durdurulmasına karar verildiği bildirildi. Ayrıca mahkeme kararının ardından taraflardan bir talep gelmesi halinde konunun yeniden değerlendirileceği ifade edildi. Böylece 3 Kasım Salı günü yapılması planlanan tahliye gerçekleşmeyecek. Kurşunlu Külliyesi'nin geleceğiyle ilgili hukuki süreç ise mahkemenin vereceği kararla şekillenecek.

Eskişehirliler kültürel mirasına sahip çıktı

Tahliye tebligatının ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirlilere çağrıda bulunarak Kurşunlu Külliyesi'nin korunmasını istemişti. Kentin kültür ve sanat yaşamına, müzelerine, sanatçılarına, kadın girişimcilerine ve esnafına dikkat çeken Kurt, yıllar içinde oluşturulan kültürel birikimin ortadan kaldırılmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Bu çağrı kentte geniş yankı buldu. Eskişehirliler, Kurşunlu Külliyesi'nin yalnızca tarihi bir yapı olmadığını, kentin kültürel yaşamının ve ortak hafızasının önemli bir parçası olduğunu dile getirdi. Müzelerin ve sanat alanlarının korunması yönündeki toplumsal duyarlılık, tahliye tartışmasını kentin ortak meselesi haline getirdi.

Kurşunlu külliyesi Eskişehir'in kültür ve sanat merkezi

Odunpazarı Belediyesi, 2004 yılından bu yana kira sözleşmeleri kapsamında kullandığı Kurşunlu Külliyesi'nde kapsamlı restorasyon ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ahşap Eserler Müzesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Lületaşı Müzesi ve Cam Sanatları Merkezi ile külliye, Eskişehir'in önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri haline geldi. Yılda yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan külliyedeki müzeler, sanat atölyeleri ve el sanatları dükkanları kentin kültürel yaşamına katkı sunuyor. Külliyede kadın girişimcilerin işlettiği işletmeler bulunuyor, yaklaşık 30 kişi çalışıyor ve yüzlerce kursiyer sanat eğitimi alıyor.

Odunpazarı Belediyesi, kira sözleşmesinin beş yıl uzatılması talebine yanıt verilmemesi üzerine yargı yoluna başvurmuş, tahliye işlemine karşı da dava açmıştı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma talebiyle ilgili vereceği karar beklenirken, Kurşunlu Külliyesi'nde tahliye işlemi şimdilik gündemden çıktı. Eskişehirlilerin kültürel mirasına sahip çıkma çağrısı sürerken, kentin gözü şimdi yargı sürecinde.