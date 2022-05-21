Eskişehir'de kurulan stantlarda yöresel lezzetler ikram edildi

Eskişehir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin açılışında ilin yöresel ve sevilen lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve yurt dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Vilayet Meydanı'nda stantlar kuruldu.

Stantlarda, Eskişehir'in çibörekten göbeteye, muska baklavasından manda yoğurduğuna pek çok damak tadı ziyaretçilere ikram edildi.

Vali Erol Ayyıldız ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile beraberindekiler de stantları gezerek yöresel lezzetler hakkında bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta etkinliklerinin 27 Mayıs'a kadar süreceğini bildirdi.

Programa halkın yoğun katılımından memnuniyet duyduklarını belirten Azade, "İlçelerimizde, köylerimizde ve kent merkezinde ne kadar yöresel yemek varsa bunların halkımıza tanıtmayı, sunmayı ve Türkiye çapında duyurulmasını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Azade, kendilerine destek veren Vali Ayyıldız'a teşekkür etti.

Etkinlikler 23 Mayıs Pazartesi öğleden sonra akademisyenler ve aşçıların katılımıyla Espark Alışveriş Merkezi'nde "Türk Mutfağı ve Eskişehir" konulu panelle devam edecek.