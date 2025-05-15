Eskişehir\'de Sürdürülebilir Moda Sergisi

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi öğrencileri, sürdürülebilirliğin önemini vurgulayan 'Ailemden kaldı' projesiyle eski giysileri sergiledi. Sergiyi ziyaret edenler, cep telefonuyla karekod okutarak kıyafetlerin hikayelerini sesli olarak dinledi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri, sürdürülebilirliğin önemini vurgulama amacıyla hazırladıkları 'Ailemden kaldı' projesiyle giyilmeyen, ailelerinden kalan, ikinci el dükkanlarından satın aldıkları ve takas pazarından alınan kıyafetleri sergiledi. Sergiye konulan kıyafetlerin, gerçek ve kurmaca hikayeleri seslendirme sanatçıları tarafından okunarak, dijital ortamda karekod haline getirildi. Sergiyi ziyaret edenler bir yandan kıyafetleri incelerken diğer yandan cep telefonuyla okuttukları karekodlar aracılığıyla giysilerin hikayelerini dinledi.

'NESNELERİ KONUŞTURMUŞ OLDUK'

Projeye danışmanlık yapan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nihan Vural, serginin interaktif olduğunun belirtip, diğerlerinden ayrı bir özelliği olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Vural, "Aslında biz sürdürülebilirliği vurgularken diğer sergilerden ayrı olarak nesneleri konuşturmuş olduk. Öğrenciler, kendilerine yakın buldukları, evlerinden getirdikleri ya da takastan edindikleri giysilere hikayeler yazdılar. Zaman zaman posthümanist bir bakış açısıyla bir baston kendi ağzından konuştu, zaman zaman ürünün sahibi özne oldu. Zaman zaman ise giysiler özne oldu. Bu sergide yer alması üzerine yaklaşık 32 tane hikaye belirledik. Seçtiğimiz 32 hikaye, konservatuvardan Aylin Aydoğdu Hocamız, mezunumuz Akif Demir ve Radyo A'dan Elif Yılmaz'ın destekleriyle seslendirildi. Daha sonra bir tasarım içerisine yerleştirildi ve bu salonda gördüğümüz objelerin üzerine giysilerle birlikte konumlandırıldı. Siz eserlerin ve birimlerin önünde durduğunuzda bu karekodu kendi telefonunuz ve kulaklığınızla bulunan hikayeleri aynı zamanda dinleme fırsatınız oluyor" dedi.

'ESKİ ANILARIMI HATIRLATTI'

Sosyal medyada sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaşam hakkında içerik üreten Merve Boz, aile yadigarı ürünlerin, hikayelerle sergilenmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Boz, "Burada çok güzel, aile yadigarı eşyalar mevcut. Bu projede her eşyanın hikayesi seslendirilmiş. Sergiyi gezenler karekod okutarak bu eşyaların hikayelerini dinleyecekler. Çok güzel bir sergi olmuş. Gezerken çok güzel hisler uyandırdı ve eski anılarımı hatırlattı" diye konuştu.