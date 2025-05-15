Eskişehir'de Sürdürülebilir Moda Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Eskişehir'de Sürdürülebilir Moda Sergisi

Eskişehir\'de Sürdürülebilir Moda Sergisi

Anadolu Üniversitesi öğrencileri eski giysileri sergileyerek sürdürülebilirliği vurguladı.

15.05.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi öğrencileri, sürdürülebilirliğin önemini vurgulayan 'Ailemden kaldı' projesiyle eski giysileri sergiledi. Sergiyi ziyaret edenler, cep telefonuyla karekod okutarak kıyafetlerin hikayelerini sesli olarak dinledi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri, sürdürülebilirliğin önemini vurgulama amacıyla hazırladıkları 'Ailemden kaldı' projesiyle giyilmeyen, ailelerinden kalan, ikinci el dükkanlarından satın aldıkları ve takas pazarından alınan kıyafetleri sergiledi. Sergiye konulan kıyafetlerin, gerçek ve kurmaca hikayeleri seslendirme sanatçıları tarafından okunarak, dijital ortamda karekod haline getirildi. Sergiyi ziyaret edenler bir yandan kıyafetleri incelerken diğer yandan cep telefonuyla okuttukları karekodlar aracılığıyla giysilerin hikayelerini dinledi.

'NESNELERİ KONUŞTURMUŞ OLDUK'

Projeye danışmanlık yapan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nihan Vural, serginin interaktif olduğunun belirtip, diğerlerinden ayrı bir özelliği olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Vural, "Aslında biz sürdürülebilirliği vurgularken diğer sergilerden ayrı olarak nesneleri konuşturmuş olduk. Öğrenciler, kendilerine yakın buldukları, evlerinden getirdikleri ya da takastan edindikleri giysilere hikayeler yazdılar. Zaman zaman posthümanist bir bakış açısıyla bir baston kendi ağzından konuştu, zaman zaman ürünün sahibi özne oldu. Zaman zaman ise giysiler özne oldu. Bu sergide yer alması üzerine yaklaşık 32 tane hikaye belirledik. Seçtiğimiz 32 hikaye, konservatuvardan Aylin Aydoğdu Hocamız, mezunumuz Akif Demir ve Radyo A'dan Elif Yılmaz'ın destekleriyle seslendirildi. Daha sonra bir tasarım içerisine yerleştirildi ve bu salonda gördüğümüz objelerin üzerine giysilerle birlikte konumlandırıldı. Siz eserlerin ve birimlerin önünde durduğunuzda bu karekodu kendi telefonunuz ve kulaklığınızla bulunan hikayeleri aynı zamanda dinleme fırsatınız oluyor" dedi.

'ESKİ ANILARIMI HATIRLATTI'

Sosyal medyada sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaşam hakkında içerik üreten Merve Boz, aile yadigarı ürünlerin, hikayelerle sergilenmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Boz, "Burada çok güzel, aile yadigarı eşyalar mevcut. Bu projede her eşyanın hikayesi seslendirilmiş. Sergiyi gezenler karekod okutarak bu eşyaların hikayelerini dinleyecekler. Çok güzel bir sergi olmuş. Gezerken çok güzel hisler uyandırdı ve eski anılarımı hatırlattı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Anadolu Üniversitesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eskişehir, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Sanat, Moda, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de Sürdürülebilir Moda Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
21:24
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 zam
İstanbul'da suya yüzde 10 zam
21:06
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar
Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
20:45
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz
Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
20:35
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
20:35
Arif Kocabıyık tahliye edildi
Arif Kocabıyık tahliye edildi
20:17
Meksika’da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 15:11:59. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Sürdürülebilir Moda Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.