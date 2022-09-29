Estonyalı rock grubu, hayatını kaybeden üyelerini şarkı ve kliple andı

Estonyalı rock grubu California Condor, motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki grup üyesini yayınladıkları yeni şarkı ve video kliple andı.

California Condor'un son parçası "The Band" ve video klibi, grubun hayatını kaybeden üyeleri Ken Loosaar ve Johannes Kuslap'ın anısına hazırlandı. Son parçaları "The Band" için hazırlanan video, 28 ve 27 yaşlarında vefat eden Ken Loosaar ve Johannes Kuslap'a ithaf edildi.

Grubun yaptığı açıklamada, "California Condor'un ilk zamanlarında, Ken ve Johannes grubun vizyonunu çizmesine önemli katkılarda bulundu. Onları asla unutmayacağız. Yeni video klibimizle, bu iki çok yetenekli müzisyene saygımızı ortaya koyuyor ve onlara veda ediyoruz" denildi.

HAYATINI ERKEN KAYBEDENLERİN ANISINA

Estonyalı müzik grubu California Condor, çeşitli müzik türlerinin alışılmadık birleşimiyle ünlendi. Grubun en son çalışması, "post-grunge" ve metalden hip-hop'a kadar çeşitli tarzlar içeriyor. "The Band" adlı şarkı, grubun kendine özgü tarzının önemli bir örneği. Yüksek enerjili bir davul ritmi ve gitar nakaratlarının yönlendirdiği parça, sentezleyici ritimlerle tamamlanıyor. Şiddetli vokaller ve çığlıkvari korolar bir araya gelerek "The Band"i grubun en güçlü parçalarından biri haline getiriyor.

Grubun yaptığı açıklamaya göre, şarkının 20 Eylül'de çıkış yapan video klibi, tamamen Loosaar ve Kuslap'ın anılarına adanıyor. California Condor rock grubu yaptığı açıklamada, "Onlar her zaman gülümseyen ve asla şikayet etmeyen insanlardı. Olağanüstü karakterleri sadece kelimelerle tarif edilemez ama biz de yaptığımız şarkı ve video kliple onları anmaya karar verdik" denildi.

2023'TE AVRUPA TURU PLANLANIYOR

Geçen yıl Amerika'da ilk kez sahne alan Estonyalı grup California Condor, kendine özgü müzik tarzıyla geniş ve sadık bir takipçi kitlesine sahip. 19-23 Ekim tarihlerinde Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenecek prestijli Worldwide Music Expo'da yer alacak California Condor, önümüzdeki yıl kapsamlı bir Avrupa turuna çıkmayı planlıyor.