Etnolog Sabiha Tansuğ\'un Ölüm Yıl Dönümünde Anma Etkinliği Düzenlendi

Etnolog Sabiha Tansuğ, ölümünün 1. yılında İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler köyünde anıldı.

Bademler Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından yapılan açıklamaya göre, köy meydanında düzenlenen anma etkinliğinde Sabiha Tansuğ anısına lokma dağıtıldı.

Şair Ayşe Baran, Sabiha Tansuğ için yazdığı, "Tezgahlarda dokunmuş binbir nakışa/Türkmen gelinin başlığına/ Ege'de renklerin cümbüşüne vuruldum/Köy köy, kasaba kasaba/Kırk yıl iz sürdüm/Anadolu'yu dile getirenleri biriktirdim/Beni bağrına basan topraklara getirdim/Ben onlarda yaşıyorum ve/Ait olduğum yerdeyim" şeklindeki şiirini paylaştı.

Açıklamada, Tansuğ'un vakfa bağışladığı koleksiyonunun, bu yıl hizmete açılacak müzede sergileneceği belirtildi.

Sabiha Tansuğ kimdir?

Gümülcine'de 1935'te dünyaya gelen Tansuğ, 1941'de ailesiyle Türkiye'ye göç etti. Çocukluğu Tire, Manisa, Akhisar, Bergama'da geçti. Göztepe Kız Akşam Sanat Okulu'nda okuduktan sonra İstanbul'a gitti ve Nuri İyem'den resim dersleri alarak karma sergilere katıldı.

1963 yılında çıktığı Avrupa gezisinde gördüğü kostüm müzelerinden etkilenerek kadın başlıklarını derlemeye başladı. Koleksiyonu zamanla binlerce esere ulaştı.

İstanbul Mecidiyeköy'deki Sabiha Tansuğ Sanat ve Kültür Evi'nin kapanmasının ardından Tansuğ, koleksiyonunu Bademler Kültür Sanat ve Eğitim Vakfına bağışladı.

Özellikle Türkmen kültürü üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Tansuğ, dünyanın birçok ülkesinde "Anadolu Kadın Başlıkları" konulu sergiler açtı.

Portresi, bir dönem kullanılan madeni 50 kuruşların üzerinde yer alan Tansuğ, geçen yıl 24 Ocak'ta İzmir'de vefat etmişti.