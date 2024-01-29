Farklı şehirlerden 120 öğrenci, Antalya'da gastronomi için kampa girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Antalya'daki tematik kış kampı 'Gastronomi' temasıyla başladı

2 Şubat'a kadar sürecek tematik kampta öğrenciler hem gastronomi alanındaki önemli isimlerle buluşacak hem de Antalya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını görme imkanı bulacak

ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce bu yıl 8'incisi düzenlenecek Tematik Kış Kampları, 10 ilde farklı temalarla gençleri ağırlamaya başladı. Kampın Antalya ayağı ise 'Gastronomi' temasıyla başladı.

Tematik Kış Kamplarından, "Gastronomi Kampı " Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Duacı Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda başladı. Farkı şehirlerde öğrenim gören 120 öğrenci, 2 Şubat'a kadar katılacağı tematik kampta hem gastronomi alanındaki önemli isimlerle buluşacak hem de bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme imkanı bulacak. Kampta ayrıca, akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, turnuvalar, bilgi yarışması ve sinema gösterimi gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Kampın açılışında konuşan Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, gençlerin Türkiye'nin geleceği, gururu olduğunu ve onların Türkiye vizyonunu daha ileri noktalara taşıyacağını vurguladı. Antalya'da gastronomi temasının işlenmesinin isabetli olduğuna da işaret eden Sezgin, "Gastronomi aslında çok önemli bir alan. Son yıllara gelinceye kadar yeterli bir farkındalık oluşturamadık. Türk mutfağını dünyaya yeterince tanıtamadık. Aslında Osmanlı'nın Türkiye'nin ülkemizin çok önemli bir mutfak kültürü var. Yabancılar geldiğinde bunu fark ediyorlar. Dışarıda bir Meksika mutfağı, bir Fransız mutfağı, bir Çin mutfağında hep kuyruk var. Ama Türk mutfağını yeterince tanıtamadık. Fakat son yıllarda gerek televizyon programlarında gerek Türkiye'nin yetiştirdiği çok ünlü şeflerle bu alanda irtifa kaydettik. Bu bizim için çok önemli" diye konuştu.

5 gün sürecek olan kamplarda, iyi eğitim almış, akademik alanda başarılı, spor ve sanat alanlarında faaliyetlerde bulunmuş insanlarla gençleri bir araya getireceklerini aktaran Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erdinç Karagöz de, Antalya'daki Gastronomi Kampı'nda da gençleri bu alandaki ünlü şefler, akademisyenler ve uzmanlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise "Yeni Türkiye yüzyılı, gençlerin yüzyılı. Bu ve buna benzer tüm çalışmalarımızla sizleri geleceğe hazırlamaktan, elimizin değdiği son bir genç kalıncaya kadar vazgeçmeden, yorulmadan devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından kampta gençlerle buluşan Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal da Türk ve Dünya Mutfağı konulu bir sunum gerçekleştirdi.