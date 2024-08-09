Farklı Ülkelerden Gelen Dansçılar Rafting Yarışlarında Mücadele Etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Farklı Ülkelerden Gelen Dansçılar Rafting Yarışlarında Mücadele Etti

Rize'de düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'ne katılan dansçılar, rafting yarışlarında kıyasıya mücadele etti. Türkiye'nin yanı sıra 8 farklı ülkeden gelen dansçılar, parkurda yapılan yarışlarda Türkiye birinci, Dağıstan ikinci oldu.

09.08.2024 18:46
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Farklı ülkelerden gelen dansçılar rafting yarışlarında mücadele etti

RİZE - Rize'de 13.'sü düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali için 8 farklı ülkeden gelen dansçılar rafting ile yarıştılar.

Rize'nin Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda yapılan bu yıl 13. kez düzenlenen düzenlenen festival çerçevesinde 8 ülke rafting yarışlarında kıyasıya mücadele etti. Yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Osetya, Dağıstan ve İran'dan 32 kişi katıldı. Parkurda eleme usulü yapılan yarışlarda, Türkiye birinci, Dağıstan ikinci olarak yarışmayı tamamladı.

"3 günde 3 yarışma oldu ve 3'ünüde biz kazandık"

3 günde yapılan 3 yarışmayı da kendilerinin kazandığını ifade eden Yüksel Yıldız, "Yarışma süper geçti. OSTİM Teknik Üniversitesi Dans Topluluğu olarak yarışmaya katıldık. Ankara'dan Rize'ye geldi. 3 günde 3 yarışma oldu ve 3'ünüde biz kazandık. Bu yüzden çok gururlu ve mutluyuz. Raftingi ilk defa bugün burada deneyimledim. Çok müthişti. Yine ülkemizi burada savunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İkinci yapışımda şampiyon olduk"

İkinci kez rafting yaptığını ve şampiyon olduklarını söyleyen Diyar Elgase, "Öne geçtik ve daha sonrasında bir beraberlik söz konusu oldu. Hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Sonunda kazanan biz olduk. Bu 3 kupayı ilk başta hocama armağan ediyorum. Sonrasında arkadaşlarıma armağan ediyorum. Günlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor ama durmak yok. Her türlü gösterilerimiz var. Artvin'de yine bir gösterimiz olacak. Buraya 2 defa geldim. Rafting yapma fırsatım oldu. Bu ikinci yapışımdı. İkinci yapışımda şampiyon olduk" şeklinde konutu.

"Çok güzel ve çok heyecanlı geçti"

Yarışmada şansızlık yaşadıklarını ve elendiklerini ifade eden İranlı Ümit Sami, "Çok güzel ve çok heyecanlı geçti. Maalesef biz biraz şansızlık yaşadık. İlerde iki defa botumuz döndü. Sonrasında rakibimize yetişemedik. Onlar için de iyi geçmiş. Zor bir iş. Biz bunu ilk defa yapıyorduk. Geçen sene İran ikinci olmuştu. Bu sefer kaybettik. Festival güzel. Her yıl katılıyoruz" dedi.

"Ülkemizin kültür ve turizm etkinliklerini yapıyorlar"

Yabancı ülkelerden gelerek kültür ve turizm etkinliklerini de yaptıklarını belirten Festival Organizatörlerinden Hatice Mert, "Her yıl yabancı ülkelerden getirdiğimiz halk dansları ekipleri ile ülkemizin kültür ve turizmine katkı sağlamak amacı ile dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için düzenlediğimiz bir organizasyon. Bu organizasyonları sadece halk dansları olarak değil, spor etkinlikleri olarak da düzenliyoruz. 8 ülkeden katılan halk dansları ekipleri ile rafting yarışlarındayız. Gelen ekiplerimiz halk dansları ekipleridir. Onlar kendi gösterilerini yapmaktalar. Akşamları gösterilerini yapıyorlar. Sabahları ülkemizin kültür ve turizm etkinliklerini yapıyorlar. Aslında bunların spor etkinliklerine katılmışlıkları yok. İçlerinde hiç suyla buluşmayan ve deneyimlemeyenler var. O yüzden çok heyecanlıydılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Farklı Ülkelerden Gelen Dansçılar Rafting Yarışlarında Mücadele Etti - Son Dakika

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