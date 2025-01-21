Fatma Toptaş, 'Annem Ankara' Dizisinde Anne Olmanın Farklı Bir Deneyim Olduğunu Söyledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fatma Toptaş, 'Annem Ankara' Dizisinde Anne Olmanın Farklı Bir Deneyim Olduğunu Söyledi

Fatma Toptaş, \'Annem Ankara\' Dizisinde Anne Olmanın Farklı Bir Deneyim Olduğunu Söyledi

KANAL D'nin yeni dizisi 'Annem Ankara'da Seçil karakterini canlandıran Fatma Toptaş, anne olmanın zorluklarını ve duygusal derinliklerini vurguladı. Toptaş, ergen bir kızın annesi olmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirtti.

21.01.2025 10:11  Güncelleme: 10:19
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KANAL D'nin tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatan dizisi Annem Ankara'da Seçil karakterine hayat veren Fatma Toptaş, üç yıl sonra böyle bir projeyle ekrana döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. İlk kez ergen bir kızın annesi rolüyle izleyici karşısına çıkan Toptaş, "Bir ergenin annesini oynamak benim için özel ve farklı bir deneyim. Bu rol sadece bir karakteri canlandırmaktan ibaret değil; aynı zamanda bir annenin dünyasını anlamak ve duygularını içselleştirmek anlamına da geliyor. Seçil, hayatı farklı bir perspektiften görmeme de yardımcı oldu diyebilirim. Onunla empati kurmaktan ve bu yolculuğa çıkmaktan çok keyif alıyorum" diye konuştu.

'KIZIMI DAHA ÇOK ANLAMAYA ÇALIŞIRDIM'

Oyuncu "Seçil'in yerinde olsanız siz nasıl davranırdınız?" sorusunu ise "Öncelikle mesleğimi bırakmazdım. Dünyamı yalnızca ailemle sınırlamaz, kızımı da bu dünyanın içerisinde zorla tutmaya çalışmazdım. Hayata bakış açım çok daha duyarlı ve çözüm odaklı. Kızımı daha çok anlamaya çalışırdım. Tabii tüm bunları yaparken daha ılımlı ve sevgi dolu bir yaklaşım sergilerdim" dedi.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fatma Toptaş, 'Annem Ankara' Dizisinde Anne Olmanın Farklı Bir Deneyim Olduğunu Söyledi - Son Dakika

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