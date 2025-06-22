Fazıl Say'ın 'İznik Türküsü' Eseri Dünya Prömiyerini Yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fazıl Say'ın 'İznik Türküsü' Eseri Dünya Prömiyerini Yaptı

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22.06.2025 03:25  Güncelleme: 03:33
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Fazıl Say\'ın \'İznik Türküsü\' Eseri Dünya Prömiyerini Yaptı
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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın bestelediği 'İznik Türküsü'nün dünya prömiyeri, Bursa İznik Gölü kıyısında düzenlenen büyük bir etkinlikle yapıldı. Eser, tarihi zenginlikleriyle ünlü İznik'in tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Fazıl Say'ın bestelediği "İznik Türküsü" dünya sahnesinde

Fazıl Say'ın aylarını verdiği eserin Bursa'da dünya prömiyeri yapıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'a özel olarak hazırlatılan İznik Türküsü'nün dünya prömiyeri, binlerce sanatseverin katılımıyla İznik Gölü'nün muhteşem atmosferi eşliğinde yapıldı.

Tarihin izlerini taşıyan yapıları, gün yüzüne çıkan ve hala keşfedilmeyi bekleyen antik mirasıyla eşsiz bir kent olan İznik'i dünya çapında tanıtmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda özel bir projeye imza attı. Ünlü sanatçı Fazıl Say tarafından bestelenen 'İznik Türküsü' adlı eserin dünya prömiyeri, İznik Gölü kıyısında binlerce müzikseverin katılımıyla yapıldı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uıjterlınde, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, konsoloslar, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Yazar ve Seslendirme Sanatçısı Yekta Kopan, müziğe, kültüre, Bursa'ya ve İznik'e değer kattıkları için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

"6 aydır üzerinde çalışıyoruz"

Konser öncesi İHA'ya özel açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, "Bugün İznik Türküsü dünya prömiyeri var. Opera Sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım bunu seslendirecek. 6 aydır üzerinde çalıştığımız önemli bir proje. Çünkü İznik bizim için önemli, tarihi önemli, toplumu önemli ve kültür sanat geçmişi de önemli. Bursa belediye Başkanı Bozbey'e teşekkür ediyorum. Bu proje onların fikriydi. Bugün burada binlerce kişi önünde bir sahne kuruldu. Coşkulu bir şekilde olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Opera Sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım ise "Bu tarihi atmosferde böylesine bir eserin ilk seslendirişini yapacak olmak bir şarkıcı için çok büyük bir gurur. Bu sebeple çok heyecanlıyım ve başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Fazıl Say inanılmaz bir eser ortaya çıkardı

Dünya sahnesine çıkan eserin geleceğe büyük bir miras olduğunu kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "İnanılmaz heyecanlıyız, duyguluyuz. Ben Fazıl Say'a ve Görkem Ezgi Yıldırım'a yürekten teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya sahip çıkan, aynı zamanda var olan değerlerimizi ortaya çıkarma anlamında çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 6 ay kadar önce Fazıl beye teklif götürdük, İznik özel bir yer çünkü Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar inanılmaz bir tarihi kent. Hem Osmanlı hem de Bizans'a başkentlik yapmış. Böyle bir kent için Fazıl Say, inanılmaz bir İznik Türküsü ortaya çıkardı. Bugün dünya prömiyeri var. Keyifle dinleyeceğimiz bu eserin dünyanın çeşitli yerlerinde sanatçılar tarafından çalınacak ve seslendirilecektir. Hem İznik hem de Bursa'nın tanıtımı açısından son derece faydalı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fazıl Say'ın 'İznik Türküsü' Eseri Dünya Prömiyerini Yaptı - Son Dakika

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