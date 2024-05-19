Fener Alayı'nda derbi heyecanı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fener Alayı'nda derbi heyecanı

Bartın'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen Fener Alayı, derbinin oynandığı saatlere denk gelince Galatasaraylı Vali Nurtaç Arslan ile Fenerbahçeli Aysu Bankoğlu, uyanındakilere maçın skorunu sorarak bilgi aldı.

19.05.2024 23:10
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Fener Alayı'nda derbi heyecanı

BARTIN - Bartın'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen Fener Alayı, derbinin oynandığı saatlere denk gelince Galatasaraylı Vali Nurtaç Arslan ile Fenerbahçeli Aysu Bankoğlu, uyanındakilere maçın skorunu sorarak bilgi aldı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bartın'da Fener Alayı düzenlendi. Valilik önünde toplanan binlerce kişi, meşale ve Türk Bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ön saflarında Bartın Valisi Nurtaç Arslan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, kurum müdürleri, polis ve askeri erkan yer aldı. Ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyen Galatasaraylı Vali Arslan ile Fenerbahçe taraftarları CHP'li vekil Bankoğlu ve Belediye Başkanı Yalçınkaya sık sık yanındakilere maçın skorunu sorarak bilgi aldı. Ellerinde Türk Bayrağı ile yürüyen Vali Arslan, gazetecilerin "Derbi gecesinde Fenerbahçeli ve Galatasarlılar birlikte yürüyorsunuz" ifadeleri üzerine, "Evet ben fanatik olmadığım için hiç problem yok. Gayet rahatım" dedi.

Milletvekili Bankoğlu ise, "Tarafımız Fenerbahçe ama Türk Bayrağı altında birleşiyoruz, Sayın Valimle" şeklinde konuşarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Maçın 0-0 berabere devam ettiğini öğrenen Vali Arslan ve Milletvekili Bankoğlu, yürüyüş esnasında kadın kadına derbi muhabbeti yaptı.

Fener Alayı ise Cumhuriyet meydanında, dev Türk Bayrağı'nın gölgesinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fener Alayı'nda derbi heyecanı - Son Dakika

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