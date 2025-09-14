Ferdi Tayfur Sanat Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Ferdi Tayfur Sanat Merkezi Açıldı

14.09.2025 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Ferdi Tayfur anısına kurulan sanat merkezi ve müze törenle açıldı, sanatçı eserleri sergilendi.

ADANA'da Sarıçam Belediyesi tarafından kurulan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, törenle açıldı.

Geçen ocak ayında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur anısına, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle yapımına başlanan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nin inşası, yaklaşık bir yıl önce atılan temelinin ardından tamamlandı. 22 dönümlük alanda inşa edilen müzede, Ferdi Tayfur'un film afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetleri sergileniyor. Ayrıca sanatçının hayatını anlatan belgesel de ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Merkezde Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi gibi bölümler de yer alıyor. Kurdele kesimiyle başlayan müzenin bugün yapılan açılış törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ferdi Tayfur'un eşi, kız kardeşi, çocukları, akrabaları, protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.

'FERDİ TAYFUR TOPRAKTAN ESERLER VE KOKULAR TAŞIYORDU'

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Ferdi Tayfur'un Çukurova'nın bereketli topraklarının yetiştirdiği, en önemli simalardan biri olduğunu söyledi. Vali Köşger, "Ferdi Tayfur, sanatın zirvesindeyken, şimdiki şımarık ve sonradan görme bazı sanatçıların yanında toz toprak gibiydi, mütevazıydı. Memleketten, topraktan eserler ve kokular taşıyordu. Toprağından, ikliminden, coğrafyasından beslendiği renkleri ve notaları tüm dünyaya taşıdı. Bu topraklardan beslendi ve bunu tüm Anadolu'ya yansıttı. Bu konsepti uygulayan arkadaşlarımızı da ayrıca tebrik ederim. Marifet iltifata tabidir. Siz marifete iltifat ederseniz, değer ve kıymet verirsiniz; ardından daha iyileri ve güzelleri gelir. Evrensel bir kuraldır, insanların, özellikle de sanatçıların kıymeti öldükten sonra anlaşılır. Ancak burada takdir edilecek bir husus var; Adana'nın yetiştirdiği Sayın Devlet Bahçeli, sanatçımız yaşıyorken bu müzenin kurulması talimatını vermiştir. Bu da ayrıca altı çizilmesi gereken önemli bir husustur" dedi.

Konuşmaların ardından Ahmet Selçuk İlkan'ın konseriyle program sona erdi.

Haber – Kamera: Yusuf YILDIZ/ ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ferdi Tayfur, Kültür Sanat, Etkinlikler, Belgesel, Ünlüler, Kültür, Tören, Sanat, Yaşam, Adana, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ferdi Tayfur Sanat Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı

23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
22:17
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 00:31:40. #7.13#
SON DAKİKA: Ferdi Tayfur Sanat Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.