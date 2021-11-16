Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 21 Kasım'da CRR'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

Usta sanatçı festival kapsamında, 26 Kasım'da European Baroque Players eşliğinde Antalya'da, 27 Kasım'da ise Ankara'da pop dünyasının klasikleri "Beatles" ve " Elvis Presley "in unutulmaz parçalarının barok tarzda klasik müziğe uyarlanmış halini müzikseverlere sunacak.

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, 23 Kasım'da "Shakespeare ve Müzik" temalı konseriyle Ankara'da devam edecek.

Festival, İstanbul , Ankara ve Antalya 'daki konserlerle devam ediyor

Ünlü flüt sanatçısı Kutluer tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, "Doğu Batı ile Buluşuyor" temasıyla devam ediyor.

Bir döneme damga vuran Türkiye'nin ünlü firması Profilo resmen iflas etti

Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız