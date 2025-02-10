Gastronomi Festivali Kayseri'de Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gastronomi Festivali Kayseri'de Yapıldı

Gastronomi Festivali Kayseri\'de Yapıldı

MEB'in düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali, 'Modern Türk Mutfağı' temasıyla Kayseri'de gerçekleşti.

10.02.2025 17:50
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması, "Modern Türk Mutfağı" temasıyla Kayseri'de yapıldı.

Melikgazi Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, gastronomi alanında eğitim gören öğrenciler mesleki eğitim ve mutfak sanatları becerilerini sergiledi.

MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Genel Koordinatörü Barış Ondaş, AA muhabirine, yarışmanın bu yıl ikincisinin düzenlendiğini söyledi.

Ondaş, nisan ayında Türkiye finalinin yapılacağı yarışmada, 14 ilden gelen finalistlerin birincilik için mücadele edeceğini dile getirdi.

Yöresel yemeklerin modern sunumlarla yapılmasını istediklerini bildiren Ondaş, şöyle konuştu:

"Biz asla yemekleri şu daha iyiydi, bu daha iyiydi diye birbirinden ayıramayız. Türk mutfağının her yemeği birbirinden özel ve güzel. Burada öğrencilerimizin anlık performanslarından en iyi olanı seçmek ve değerlendirmek için bulunuyoruz. Bu yarışmada 402 okulumuz, Kayseri ayağında yarışan 16 okulumuz var. Çarşamba günü Konya'da elemelere devam edeceğiz."

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gastronomi Festivali Kayseri'de Yapıldı - Son Dakika

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