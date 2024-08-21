Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Meksika agutisi özel bakıma alındı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Meksika agutisi özel bakıma alındı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı\'nda Meksika agutisi özel bakıma alındı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan Meksika agutisi, ayağındaki kas ezilmesi nedeniyle özel bakıma alındı. Aguti, iyileştikten sonra dişisinin yanına bırakılacak.

21.08.2024 10:46
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinlerinden kemirgen "Meksika agutisi"ne ayağındaki kas ezilmesi nedeniyle özen bakım uygulanıyor.

Orta ve Güney Amerika türü olan kemirgen, sol arka ayağında yaşanan kas ezilmesi nedeniyle özel bakıma alındı. Meyveyle beslenen aguti iyileşince özel alanına, dişisinin yanına bırakılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, Doğal Yaşam Parkı'nda yeni türler kazandırmak için dünyanın dört bir yanındaki hayvanat bahçeleriyle irtibat halinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda Almanya'nın Duisburg kentindeki hayvanat bahçesinden bir çift Meksika agutisinin gönderildiğini ve onlara özel yaşam alanı oluşturduklarını anlatan Özsöyler, şunları kaydetti:

"Hayvanların birinin ayağında hafif bir çekme hissettik. Hemen Hayvan Hastanesi'nde tedaviye aldık. Röntgenini çektik, omurgasında ve kemik gelişiminde hiçbir sıkıntı yoktu. Barınağındaki diğer hayvan tarafından sıkıştırılma sonucu, ezilme meydana geldiğini düşünüyoruz. Şu anda kendisini ağrı kesicilerle vitaminlerle tedavi ediyoruz. Sağlığına kavuştuktan sonra tekrar kendini doğal yaşam alanındaki barınağına alacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Meksika agutisi özel bakıma alındı - Son Dakika

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