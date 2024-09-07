Gaziantep'te 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gaziantep'te 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapacak

Gaziantep'te düzenlenecek 'GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde dünya rekorunu kırmak amacıyla bir araya gelen 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapmak için kolları sıvadı.

07.09.2024 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapacak

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenecek "GastroAntep Kültür Yolu Festivali"nde dünya rekorunu kırmak amacıyla bir araya gelen 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapmak için kolları sıvadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "GastroAntep Kültür Yolu Festivali", bu yıl 14-22 Eylül 2024 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleşecek. Gaziantep'in mutfak ve kültür zenginliği yeniden dünya sahnesinde olacağı festivalin ev sahipliğini ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yapacak. Her yıl renkli görüntülerin oluştuğu festivalde, bu yıl bir ilk gerçekleştirilecek.

Hedef dünya rekoru

Festivalin ilk gününde, "Guinness Dünya Rekorları" kapsamında 2 bin 47 metre olan dünyanın en uzun kebabı rekorunu kırmak için 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlayacak. Kebap ustalarının tek amacı, 17 Ekim 2008'de Güney Afrika'nın Newcastle kentinde 2.047,47 metrelik kebapla kırılan rekoru tazelemek. Dünyanın en uzun kebabının yapılacağı Gaziantep'te festival heyecanı yaşanırken, gerçekleştirilecek rekor denemesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapacak

Gaziantep mutfağını uluslararası arenada tanıtmayı amaçlayan etkinlikte, 500 kebap ustası, dünyanın en uzun kebabını hazırlamak için bir araya geldi. Kentteki oda, dernek, şef ve aşçılarda rekor denemesine destek vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Turizm Akademisyenleri Derneği'nin destekleriyle düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne olacak. Galle Park'ta gerçekleştirilecek rekor denemesi için tüm hazırlıklar tamamlanırken festival günü 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlayarak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırmayı hedefleyen ustalar, bu dev kebabı rekor denemesi sonrası etkinlik alanını dolduran ziyaretçilere ikram edecek. Rekor denemesi, hem Gaziantep'te hem de ülke genelinde büyük bir ilgiyle takip edilirken, Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı Matbah-ı Ayıntap ve Sertabbah Derneği de üyeleri ile birlikte etkinlikteki yerini alacak.

Rekor denemesiyle Gaziantep mutfağının dünya çapında tanıtımı hedeflenirken, Matbah-ı Ayıntap ve Sertabbah Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şef Şakir Özdek, "Guinness Dünya Rekorları" kapsamında 2 bin 47 metre olan dünyanın en uzun kebabı rekorunu kırmak için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Gaziantep'teki şefler, aşçılar ve kebap ustaları olarak çok heyecanlı olduklarını belirten Özdek, bu yıl Gaziantep'in gastronomi tarihine damga vuracaklarını ve dünya rekorunu kıracaklarını ifade etti.

"Şu andan itibaren heyecan dorukta ve heyecanla festival gününü bekliyoruz"

Festival günü 500 kebap ustası ile birlikte 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlayacaklarını ifade eden Özdek, "Şu andan itibaren heyecan dorukta ve heyecanla festival gününü bekliyoruz. Bu eşsiz programda mutfak kültürü tanıtımının yanı sıra 2,5 kilometre dev kebap ile dünya rekoru kırmak için 500 kebapçı ustası bir araya getirilecek. Misafirlerimiz yurt dışından, dünya genelinden gelmek üzere ve bizde ev sahipliği yapıyoruz. Gaziantep olarak misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Gaziantep MASAT-DER olarak bu rekor çalışmasına destek veriyoruz. Bütün derneklerimiz, odalarımız ve tüm Gaziantep çalışmaya heyecanla destek veriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gaziantep, Festival, Turizm, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
20:49 Bolu Dağı Tüneli, Ankara-İstanbul istikameti hizmete açıldı Bolu Dağı Tüneli, Ankara-İstanbul istikameti hizmete açıldı
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 23:41:33. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement