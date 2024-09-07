Kültür Sanat

Gaziantep'te 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapacak

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenecek "GastroAntep Kültür Yolu Festivali"nde dünya rekorunu kırmak amacıyla bir araya gelen 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapmak için kolları sıvadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "GastroAntep Kültür Yolu Festivali", bu yıl 14-22 Eylül 2024 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleşecek. Gaziantep'in mutfak ve kültür zenginliği yeniden dünya sahnesinde olacağı festivalin ev sahipliğini ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yapacak. Her yıl renkli görüntülerin oluştuğu festivalde, bu yıl bir ilk gerçekleştirilecek.

Hedef dünya rekoru

Festivalin ilk gününde, "Guinness Dünya Rekorları" kapsamında 2 bin 47 metre olan dünyanın en uzun kebabı rekorunu kırmak için 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlayacak. Kebap ustalarının tek amacı, 17 Ekim 2008'de Güney Afrika'nın Newcastle kentinde 2.047,47 metrelik kebapla kırılan rekoru tazelemek. Dünyanın en uzun kebabının yapılacağı Gaziantep'te festival heyecanı yaşanırken, gerçekleştirilecek rekor denemesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapacak

Gaziantep mutfağını uluslararası arenada tanıtmayı amaçlayan etkinlikte, 500 kebap ustası, dünyanın en uzun kebabını hazırlamak için bir araya geldi. Kentteki oda, dernek, şef ve aşçılarda rekor denemesine destek vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Turizm Akademisyenleri Derneği'nin destekleriyle düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne olacak. Galle Park'ta gerçekleştirilecek rekor denemesi için tüm hazırlıklar tamamlanırken festival günü 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlayarak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırmayı hedefleyen ustalar, bu dev kebabı rekor denemesi sonrası etkinlik alanını dolduran ziyaretçilere ikram edecek. Rekor denemesi, hem Gaziantep'te hem de ülke genelinde büyük bir ilgiyle takip edilirken, Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı Matbah-ı Ayıntap ve Sertabbah Derneği de üyeleri ile birlikte etkinlikteki yerini alacak.

Rekor denemesiyle Gaziantep mutfağının dünya çapında tanıtımı hedeflenirken, Matbah-ı Ayıntap ve Sertabbah Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şef Şakir Özdek, "Guinness Dünya Rekorları" kapsamında 2 bin 47 metre olan dünyanın en uzun kebabı rekorunu kırmak için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Gaziantep'teki şefler, aşçılar ve kebap ustaları olarak çok heyecanlı olduklarını belirten Özdek, bu yıl Gaziantep'in gastronomi tarihine damga vuracaklarını ve dünya rekorunu kıracaklarını ifade etti.

"Şu andan itibaren heyecan dorukta ve heyecanla festival gününü bekliyoruz"

Festival günü 500 kebap ustası ile birlikte 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlayacaklarını ifade eden Özdek, "Şu andan itibaren heyecan dorukta ve heyecanla festival gününü bekliyoruz. Bu eşsiz programda mutfak kültürü tanıtımının yanı sıra 2,5 kilometre dev kebap ile dünya rekoru kırmak için 500 kebapçı ustası bir araya getirilecek. Misafirlerimiz yurt dışından, dünya genelinden gelmek üzere ve bizde ev sahipliği yapıyoruz. Gaziantep olarak misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Gaziantep MASAT-DER olarak bu rekor çalışmasına destek veriyoruz. Bütün derneklerimiz, odalarımız ve tüm Gaziantep çalışmaya heyecanla destek veriyor" şeklinde konuştu.