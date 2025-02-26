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Gaziantep'te 'Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği' protokolü düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen törende kurumların katılımıyla "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği" protokol imzaları atıldı.

Gaziantep'te dezenformasyonla mücadelede kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemek, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesi amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından Gaziantep Valiliği Fuaye alanında "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği" protokolü imza töreni düzenlendi.

Protokol dezenformasyonla mücadeleyi hedefliyor

Protokol kapsamında, dezenformasyonla mücadelede kurumlar arası işbirliğini güçlendirerek, bireylerin doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak ve sorumlu medya kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Bu protokol, dezenformasyonla mücadele etmek üzere taraflar arasında gerçekleştirilecek eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını kapsamaktadır. Protokol kapsamında, eğitim programları, gönüllü eğitmenler aracılığıyla yürütülecek faaliyetler, bilgilendirici materyallerin hazırlanması ve toplumsal bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi planlanıyor.

"Yalan ve yanlış bilginin önüne hep beraber geçmemiz lazım"

Dezenformasyon konusunun herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu ve yalan yanlış bilginin önüne hep beraber geçilmesi gerektiğini söyleyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Bu konu aslında çok geniş kapsamlı. Biz masanın bu tarafındakiler ve aslında siz masanın diğer tarafındakiler ve herkesi ilgilendiren bir konu. Bakanımın söylediği gibi bazen gerçekten bizi ya bu kadar da olmaz dedirtecek düzeye varan dezenformasyon konusuyla artık baş başayız. İletişim çok çeşitlendi, çok güçlendi sanal alem büyüdü. Dijital alemde her şey yapılabilir hale geldi ve bu her zaman iyi niyetli ve doğru amaca dönük olmuyor. Bazen toplumu, bazen kurumları, bazen kişileri yaralayacak, üzecek, aslı astarı olmayan tamamen dezenformasyon yani yalan ya da yanlış içerikli olabiliyor. Biz gayet iyiyiz. Biz gayet iyi niyetli bir şekilde bunun önüne geçebilme anlamında neler yapabilirizi aslında ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bir taraftan da toplumu yanıltıcı, yaralayıcı, üzücü, kırıcı haberlerin önüne, eğer bu yalan ve yanlışsa bence hep beraber geçmemiz lazım" dedi.

"Amacımız kamuoyunu doğru, hızlı ve etkili şekilde bilgilendirmek"

Ortak amacın kamuoyunu doğru, hızlı ve etkili şekilde bilgilendirmek olduğunu aktaran Vali Çeber, "Bu işi medya anlamında yapanlar olarak söylüyorum ve kamu kurumları olarak söylüyorum. Toplumumuzun bu noktadaki ortak amacımız kamuoyunu doğru, hızlı ve etkili şekilde bilgilendirme. Bilgi ihtiyacını giderme ve biz bunun için varsa eksiklerimiz onları da gidererek en doğrusunu yapmaya gayret edeceğiz. Ama bu dezenformasyon meselesi de cidden çok acı bir hale geldi. Gerçekten çok acı bir hale geldi. Bazen verdiğiniz bir isimle, verdiğiniz bir yanlış ölüm haberiyle, verdiğimiz yanlış bir bilgiyle o kadar çok insanı üzüyoruz. Bazen şunu belki gözden kaçırıyoruz. Onların muhatabı olan kurumlar ya da oradaki insanların da anneleri, babaları, kardeşleri, aileleri, sevenleri, arkadaşları var. Herkes bunu okuyor ve gerçekten bundan etkilenebiliyor. Bu anlamda ben takip eden herkesin hem medyayı kullanırken hem de özellikle sosyal medyayı kullanırken çok daha duyarlı olmasını temenni ediyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum ve dezenformasyonla mücadele noktasında gayret sarf etmemiz, hep beraber gayret sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bugün biz imzası olanlar ve bu programa katılacak olanlar öyle bir yolu da buna eklemiş oluyoruz. Ama herkesin bu mücadeleye katılmasını da bekliyoruz diyorum. Atacağımız imzanın bu noktada fayda sağlaması ümidiyle hayırlı olsun diyorum" dedi.

"Doğru bilgi toplumun en temel ihtiyacı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, olağanüstü bir dönemden geçildiğini söyleyerek doğru bilginin önemine değindi. Şahin, "Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Doğru bilgi toplumun en temel ihtiyacı. Doğru bilgiye doğru araçlarla ulaşmak, doğruyla yalanın birbirinden ayrıldığı bir döneme ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi doğru ayağa kalkana kadar bazen yalan, dünyayı dolaşıyor. buna tedbir almak buna kurumlar arası iş birliğiyle fikir ve eylem birliğiyle bugün bu imzayı atacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Yalanla mücadele konusunda geniş çaplı bir bilgilendirme ve eğitim çalışması yapacağız"

Düzenlenen imza törenine ev sahipliği yaptığı için Vali Çebere teşekkür eden T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, "Bugün Valimiz Kemal Çeber'in başkanlığında 'dezenformasyonla mücadelede kapsamında bir protokol imza töreni için bir aradayız. Amacımız gündemimizi sıkça meşgul eden dezenformasyon ve yalanla mücadele konusunda geniş çaplı bir bilgilendirme ve eğitim çalışması yapmak. Kamu, kurum ve kuruluşlarla çalışanlarını kapsayan bir eğitim programımız olacak. şimdiden destekleriniz için herkese teşekkür ederim" dedi.

"Topyekün bir mücadeleyle ancak bu işte başarı sağlanabilir"

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzmanı Ümmühan Yücel ise "Dezenformasyon sadece küresel çapta değil küresel bir tehdit, Dünya Ekonomik Formunun son raporuna göre birinci sırada yerini aldı. Dezenformasyona göre. Bu anlamda farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Dezenformasyonla mücadele merkezi olarak topyekün bir mücadeleyle ancak bu işte başarı sağlanabilir" diye konuştu.

Düzenlenen protokole T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Müftülüğü, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurum yetkilileri katıldı.