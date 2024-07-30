Kültür Sanat

Gaziantep'te geleceğin ressamları yetişiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te resim alanında yetenekli olan çocuklar, gençler ve kadınlar, sosyal tesisleri ile gençlik merkezlerindeki atölyelerde geleceğe hazırlanıyor.

Gençlerin ve çocukların yeteneklerini geliştirmelerine büyük imkan sağlayan Şahinbey Belediyesi, öğrencilere yeni hobiler edinmeleri için imkanlar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Şahinbey Belediyesi tarafından Binevler Sosyal Tesisi'nde açılan resim kursuna katılan çocuklar, gençler ve kadınlar, kursta eğitim görerek resim yapmayı öğreniyorlar. Resim sanatına ilgisi olan ancak bilgisi olmayanlar, kursta resim konusuna dair birçok şey öğrenme imkanı buluyor. Karakalem resim kursuna katılan kursiyerler hem eğitim görüyor hem de günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor.

Kursa katılan çocuklar, gençler ve kadınlar hem eğitim görüyor hem de yapmış oldukları birbirinden güzel resimleriyle ressamlara taş çıkartıyor. Yaşamlarının içine sanatı dahil eden çocuk, genç ve yetişkin her yaştan kursiyerler, resim kursunda verilen eğitimler sayesinde ressam yolunda emin adımlarla ilerliyor. Resim kursunda eğitim alan kursiyerler, sanatla iç içe bir ortamda temel resim teknikleri ve uygulama çalışmaları yapıyor. Aldıkları eğitim çerçevesinde yaptıkları resimlerle kendilerine hayranlık uyandıran kursiyerler, haftanın 5 günü kursa katılıyor. Yağlı boya ve sulu boya çalışmaları yapan kursiyerler, 6 aylık eğitimin ardından da çok başarılı eserler üretiyorlar. Ayrıca kursiyerler, burada yapmış oldukları resimleri hem satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de yakın dostlarına hatıra olarak hediye ediyor. Bunun yanı sıra kursa katılan kursiyerler, günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor, gönüllerince eğleniyorlar. Düzenlenen kurslarda hayli mesafe kat eden kursiyerler, yağlı resim, guaj boya ve kumlama gibi kategorilerde eğitim alıyor. 3 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşen eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Ortak noktaları içlerinde kalan resim sevgisini yıllar sonra tuvalle buluşturmak olan yetişkinlerin kimi ev hanımı kimi emekli bireylerden oluşurken, ortaya çıkarılan eserler görsel şölene oluşturuyor. Haftanın 5 günü verilen derslerde kursiyerlere görmek ve bakmak arasındaki ayrım, gördüğünü doğru olarak algılamak, renklendirme ve soyutlama uygulamaları farklı tekniklerle öğretiliyor. Kursa katılan kursiyer ortaokul ve lise öğrencileri, hedeflerindeki üniversite ve okulların güzel sanatlar bölümüne girmek için eğitim alıyor.

Resim kursuna katılan kursiyerler, resim yapmanın hayatlarının bir parçası olduğunu ifade ederek kurs sayesinde çok güzel tuvaller yaptıklarını dile getirdiler.

"Resim yapmayı daha çok seviyordum"

Resim kursuna Güzel Sanatlar Fakültesine hazırlanmak için geldiğini belirten kursiyerlerden Emel Ayvaz, "Hocalarımızın sayesinde resim kursunda kendimi daha iyi geliştirmeme katkı sağladım. Bize bu imkanları sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederim. Resim yapmaya karşı ilgim daha fazlaydı. Resim yapmayı daha çok seviyordum. Derselere yönelik bir ilgim yoktu. Derslerden daha çok resim yapmaya ilgim vardı. Kurs hocamız da bu yönümüzü görerek elimi tuttu, bırakmadı. Bu konuda bana yardımcı oldu" dedi.

"Bana resim yapmayı öğreten hocamıza çok teşekkür ediyorum"

5 yıldır Binevler Sosyal Tesisi'nde açılan kurslara katıldığını belirten Sümeyye Erdem, "Binevler Sosyal Tesisinde resim kursuna geliyorum. Binevler Sosyal Tesisinde birçok kursa katıldım ve resim kursuna geldiğimde ilk önce kara kalemle başladım. Daha sonra kendimi geliştirdim. Tuval yapmaya başladım. Burada birçok tuval yapıyoruz. Bana resim yapmayı öğreten hocamıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisi ve kursu açtığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Resim kursunda birbirinden güzel tuvaller yaptım"

Resim yapmayı çok sevdiğini belirten Miray Özhilal, "Bunun içinde iki yıldır Binevler Sosyal Tesisine geliyorum. Resim kursunda da kendimi çok geliştirdim. Resim kursunda birbirinden güzel tuvaller yaptım. Resim konusunda kendimi oldukça geliştirdim. Hocama çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.