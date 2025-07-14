Gaziantep'te Hemşeri Dernekleri Festivali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen hemşeri dernekleri festivali 24 Temmuz'da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan festival, 24-27 Temmuz tarihleri arasında Festivaller Parkı'nda düzenlenecek.

Festival kapsamında kurulan çadırlarda yerel kültürlerini tanıtacak olan dernekler, yöresel ürünler ve yemekleri de vatandaşlarla buluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültürel öğelerin yer alacağı yöresel oyunlar, yerel sanatçılar tarafından etkinlikler de düzenlenecek.???????