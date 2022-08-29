Eski kotlardan çanta üretimine başlayan kadın, markalaşmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eski kotlardan çanta üretimine başlayan kadın, markalaşmak istiyor

29.08.2022 14:04
Eski kotlardan çanta üretimine başlayan kadın, markalaşmak istiyor

Gaziantep'te kalorifer kazan dairesinde eski kotlardan yaptığı çantaları satarak iş hayatına başlayan 5 çocuk annesi Hacer Sönmez, Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) sayesinde kurduğu işletmesinde kendi markasını oluşturmak istiyor.

Gaziantep'te kalorifer kazan dairesinde eski kotlardan yaptığı çantaları satarak iş hayatına başlayan 5 çocuk annesi Hacer Sönmez, Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) sayesinde kurduğu işletmesinde kendi markasını oluşturmak istiyor.

Bir başka kadında gördüğü çantadan etkilenip evde kendisine aynı çantadan yapman Sönmez, çevresindekilerin çantayı çok beğenmesi üzerine yenilerini üretmeye başladı.

Başta kot pantolonlar olmak üzere eski kıyafetleri çantaya dönüştüren Hacer Sönmez, taleplerin artmasıyla evinde yeterli alan olmadığı için bulunduğu apartmanın kazan dairesinde üretimi sürdürdü.

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir AVM'de açtığı sergide, ürettiği tüm çantaları satınca, iş kurmaya karar veren Sönmez, tavsiye üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GSO ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) ile tanıştı.

KAGİDEM bünyesinde kendisine ait atölye oluşturulan Sönmez, kendi işletmesini kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hiç yılmadan devam ettim"

Hacer Sönmez, AA muhabirine, KAGİDEM'de 1,5 aydır kendi işletmesini oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Oğlumu yüzme havuzu kursuna götürürken bir kadının omuzunda çanta gördüm. O fermuarlı çanta hoşuma gitti, biraz inceledim. Sonra kendim diktim. Sonra yaptıklarımı çevreme hediye ettim. Görenler istemeye başladı. Sonra birkaç tekstil firmalarına ve çeyiz satan dükkanlara bıraktım. Evimde dikiş alanın olmadığı için apartmanın kalorifer kazan dairesinde bir makine, masa ve teçhizat alıp orada devam ettim. Karanlık ve rutubetli bir ortam, her gün dikiş yaparken 'Hacer bir gün, gün ışığında dikeceksin, çantalarını herkes tanıyacak, görecek, bilecek, beğenecek ve alacak' derdim. Bu umutla hiç yılmadan devam ettim. Sonra GSO'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği etkinlikte yıllarca elimde kalan çantaların hepsi 2 günde satıldı."

"Daha büyüyüp istihdam sağlamak istiyorum"

Daha sonra KAGİDEM ile tanıştığını ve burada kendi işletmesini kurduğunu aktaran Sönmez, "Allah nasip ederse daha büyüyüp kendimi daha da geliştirip daha çok satış yapıp hem kendi ekonomik özgürlüğümü almak istiyorum, hem de ekonomiye katkı sağlamak ve istihdam sağlamak istiyorum." dedi.

Sönmez, bu süreçte eşi ve çocuklarının da kendisine sürekli destek olduklarını anlatarak, ürettiği çantaların insanlar tarafından beğenilmesinin kendisine çok büyük bir mutluluk verdiğini söyledi.

Eski kıyafetleri geri dönüşümle yeniden kullanıma kazandığını aktaran Sönmez, "Her şeyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evimizdeki bir kağıt rulonun kartonunu bile atmadan önce bunun ne işe yarayabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Eski çantaların kulplarını aksesuarlarını topluyorum. Niye çöpe gitsin. Kot pantolonları topluyorum, kullanılabilecek gibi yeniyse birine veriyorum, yoksa yıpranan yerlerini yırtıp, yıkayıp güzelce hijyenini sağlayıp ondan sonra çanta haline getiriyorum. Ev ekonomisine katkı sağlıyor, kendi ihtiyacımı da görüyorum. Bu beni çok mutlu ve çok motive ediyor. Yaptığım her ürün benim için çok kıymetli, çok değerli, aşkla yapıyorum." diye konuştu.

KAGİDEM Koordinatörü Nihal Sabak ise Sönmez'in çok hevesli ve çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, KAGİDEM olarak kendisine yol gösterici bir rehber olduklarını ve girişimcilik eğitimleri verdiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Muhtarın 'hizmet aracı' elektrikli skuter Muhtarın 'hizmet aracı' elektrikli skuter Göle düşen İrem'i kurtarırken boğulan 2 kardeşi, toprağa verildi Göle düşen İrem'i kurtarırken boğulan 2 kardeşi, toprağa verildi
Kaynak: AA

Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eski kotlardan çanta üretimine başlayan kadın, markalaşmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: Eski kotlardan çanta üretimine başlayan kadın, markalaşmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement