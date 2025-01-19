Kültür Sanat

Gaziantep'te son 20 yılın turist rekoru kırıldı

2024 yılında 2 milyonu aşkın turist Gaziantep'i ziyaret etti

Gaziantep, tarihi ve gastronomisi ile turistleri çekiyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gaziantep'te 2024 yılında turist rekoru kırıldı. 2024 yılında bir buçuk milyonu konaklamalı 2 milyonu aşkın kişi Gaziantep'i ziyaret etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin son yıllarda inanç, kültür ve gastronomi merkezi haline gelen, tarihi dokusu ve yapıların yanı sıra müzeleriyle turistlerin uğrak mekanı haline gelen Gaziantep'te son 20 yılın turist rekoru kırıldı. Dünyanın en eski 10 şehri arasında bulunan ve Osmanlı döneminden kalma tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıların yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu Gaziantep'i 2024 yılında bir milyonu konaklamalı 2 milyonu aşkın kişi ziyaret etti.

Gaziantep, tarihi ve gastronomisi ile turistleri çekiyor

Gaziantep, sanayi ve ticaretinin yanı sıra kültürü, tarihi ve gastronomisi ile de göz dolduruyor. Her yıl milyonlarca turistin geldiği kent, doğal güzellikleri, tarihi alanları ve zengin mutfağı ile dikkat çekiyor. Önceki yıllarda turistlerin daha çok günübirlik uğrayıp gittiği Gaziantep, geçtiğimiz yıl yatılı olarak konaklanan şehir oldu.

Gaziantep'te konaklayan turist sayısı bir buçuk milyonu aştı

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılında 2023 yılına göre Gaziantep'te konaklayan turist sayısında yüzde 9,46 artış oldu. 2024 yılında Gaziantep'te konaklayan turist sayısı bir buçuk milyonu aştı. 2024 yılında Gaziantep'te bulunan turizm işletmesi belgeli otel sayısı 15 adet artarak 56'dan 71'e çıktı. Müzeleriyle de öne çıkan Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler, 2024 yılında 952 bin 298 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Zeugma Mozaik Müzesi, 2024 yılında 466 bin 102 ziyaretçi ağırla

Zeugma Mozaik Müzesi, 2022 yılındaki 424 bin 989 olan rekor ziyaretçi sayısını geçerek 2024 yılında 466 bin 102 ziyaretçi ağırlayarak açıldığından beri en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü, inanç ve kültür turizmi sayesinde ziyaretçilerin gözde merkezlerinden biri olan Gaziantep'teki turist yoğunluğu en çok esnafı mutlu etti.

Turist yoğunluğu Gaziantep esnafının yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'te turizm alanında ciddi bir canlanmanın yaşandığını belirten esnaflar, sanayisi ve ticaretinin yanı sıra gastronomisiyle, turizmiyle ön plana çıkan ve son yılların cazibe merkezi haline gelen Gaziantep'e turistlerin ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Gaziantep'e gelen ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği çarşılar arasında yer alan ve kentin en eski çarşısı olan tarihi Almacı Pazarı'na gelen yerli ve yabancı turistlerin, yaptıkları alış verişle esnafın yüzünü güldürmenin yanı sıra kent ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Yöresel lezzetlere ilgi yoğun oldu

Turistlerin ziyaretlerinde baklava, Antep fıstığı, kurutmalık, salça, baharat ve şire ürünleri gibi yöresel ürünleri tercih ettiğini belirten esnaf, 2024 yılının umduklarından çok daha güzel geçtiğini ve 2025'te de herkesi Gaziantep'e beklediklerini ifade ettiler.

"Bu sene de herkesi Gaziantep'e davet ediyoruz"

Tarihi Almacı Pazarı esnaflarından Beşir Tanrıkulu, "Gaziantep gerçekten turistik bir bölgedir. Turistik bir bölge olduğu için yerli ve yabancı turistlerin ilgisini bayağı çekiyor. Baklava ve Antep fıstığı başta olmak üzere lezzetleriyle de öne çıkan bir şehir olduğu için Gaziantep'te geçen yılaşırı bir turist yoğunluğu vardı. Yurt içinden ve yurt dışından ciddi bir ziyaretçi şehrimize geldi. İnşallah bu sene de aynı yoğunluğu bekliyoruz. Bu sene de herkesi Gaziantep'e davet ediyoruz. Antep Kalesi, Peynir Müzesi, Zeugma Mozaik Müzesi'nin yanı sıra Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi Gaziantep'te bulunmaktadır. Turistik çarşı olarak Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı ve Gaziantep'in diğer tarihi, turistik yerlerini gezebilirler. Zaten Gaziantep'e gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği yerlerde bu yerlerdir" dedi.

"Turist yoğunluğu esnafa da yarıyor"

2024 yılının Gaziantep turizmi için çok güzel geçtiğini belirten Zübeyir Şenci ise, "Gaziantep geçen yıl turist konusunda çok iyiydi. Geçtiğimiz yıl Gaziantep'e gelen ziyaretçiler çok oldu. Gaziantep'in yemekleri, tarihi yerleri, müzeleri, kültürü, Antep fıstığı, baklava ve diğer lezzetli ürünleri yoğun talep görüyor. Gaziantep'in yemekleri çok lezzetli ve mutfağı da çok geniş olduğu için Gaziantep'e gelenler çok fazla oluyor. Gaziantep'in tarihi yerleri hiç tartışılmaz. Zeugma Mozaik Müzesi, Antep Kalesi, Savaş Müzesi ve diğer müzeler gibi gezilecek çok yerimiz var. Esnaf olarak Gaziantep'e 2025 yılında daha fazla turist bekliyoruz. Gaziantep'e gelen ziyaretçiler genelde alışveriş için Almacı Pazarı başta olmak üzere diğer çarşılara geldiği için bu durum bize de olumlu yansıyor. Turist yoğunluğu esnafa da yarıyor" diye konuştu.