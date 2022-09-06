Tarihi han, Gaziantep'teki gümüş ticaretinin merkezi haline gelecek - Son Dakika
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Tarihi han, Gaziantep'teki gümüş ticaretinin merkezi haline gelecek

06.09.2022 11:10
Tarihi han, Gaziantep'teki gümüş ticaretinin merkezi haline gelecek

Gaziantep'teki tarihi Şeker Hanı, restorasyon çalışmalarının ardından gümüş imalat ve ticaretinin merkezi haline getirilecek.

Gaziantep'teki tarihi Şeker Hanı, restorasyon çalışmalarının ardından gümüş imalat ve ticaretinin merkezi haline getirilecek.

Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde bulunan ve kentte yaşayan Güleç ailesinin özel mülkiyeti olan yapının belediyeye devredilmesiyle handa restorasyon çalışmalarına başlandı.

Restorasyon çalışmalarının ardından üst katı gümüş ziynet eşyası imalatı, altı kısmı ise gümüş ticaretinde kullanılacak dükkanlardan oluşacak yapının dışarıyla bağlantılı olan alanı ise kafeterya şeklinde tasarlanıyor. Böylelikle tarihi yapı, ticaretin merkezi olmanın yanı sıra turistik bir yapıya da dönüştürülecek.

Hanın restorasyonunu yapan Mimar Mehmet Cemil Açıkkol, AA muhabirine, hanın daha önceki zamanlarda ticaret merkezi olarak kullanıldığını, kendilerinin de yapıyı tekrar ayağa kaldırarak yine ticari faaliyetlere hizmet etmesini sağlayacaklarını söyledi.

Gaziantep'in İpekyolu üzerinde bulunması dolayısıyla bölgede birçok hanın olduğunu anımsatan Açıkkol, şöyle devam etti:

"Genelde hanlar içe dönük, avluya bakan sisteme sahipler. Zamanla yapılan müdahaleler sonucunda belli deformasyonlar oluşmaya başlamıştı. Bu nedenle restore edilmeleri gerekiyordu. Restorasyon sırasında yeni bir işlev verilerek yaşanır hale gelmesi gerekiyor. Burası Gümüşçüler Çarşısı olarak işlev görecek ve gelen turistleri avlusunda ağırlayacak. Üst katlarda gümüş işlerinin yapımı ve dökümü yapılacak. Alt katlarda da satışı ofisleri olacak. Yanda bulunan kısmı ise kafeterya haline getirerek avluyla bağlantısını sağlayacağız. Böylelikle hem dinlenme hem de alışveriş imkanı sunulmuş olacak. Burası Gaziantep'te bulunan hanlar arasında ayakta kalan yapılardan biridir."

Açıkkol, 200 yıllık geçmişi olan handaki restorasyon üzerinde uzun zaman çaba sarf ettiklerini dile getirerek, hanın tarihi dokusuna zarar vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

6 ayda restorasyonun tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel de kentte bulunan kültürel mirasları korumak için restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

"Restore edilmedik han kalmasın" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

"Her tarihi dokuyu kendine has değerleriyle yaşatmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda yapılan han restorasyonları neredeyse tamamlandı. Buranın projelerini hızlıca hazırladık, onaylarını aldık, işe başladık. Gaziantep'te yer alan İpekyolu üzerindeki gizli, küçük bir han. Gaziantep'in geleneksel el sanatlarının her birinin ayrı ayrı anlatıldığı handa, çarşı ve pazarlarımız var. Gümüş'ün Gaziantep'teki önemine ve bu çalışmaları anlatan, ziyaretçilerin de bunu deneyimlemesini sağlayacak bir hanla buluşturacağız. Yaklaşık 6 ayda hanın restorasyonunu bitirip ziyarete açmayı planlıyoruz."

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi han, Gaziantep'teki gümüş ticaretinin merkezi haline gelecek - Son Dakika

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