Gaziler ve Askerlerden Koro Konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziler ve Askerlerden Koro Konseri

Gaziler ve askerlerden oluşan koro konser verdi Samsun'da Gaziler Günü farklı etkinliklerle kutlandı.

20.09.2024 00:32
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Gaziler ve askerlerden oluşan koro konser verdi

SAMSUN - Samsun'da Gaziler Günü farklı etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede gaziler ve askerlerden oluşan koro konser verdi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda ve Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da tören yapıldı. Törende Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin çelenkleri anıta sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, şeref defterini imzaladı. Akabinde anıttaki törende konuşan Vali Tavlı, "Göğüslerini vatanlarının selameti için siper ederek hiçbir maddi ve dünyevi değerle kıyaslanamayacak büyük bir şeref ve mertebeye erişen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, milletimizin kalbinde de müstesna bir yer edinmişlerdir. Kahraman gazilerimiz temsil ettikleri değerlerin bilinci, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla gelecek nesillerimize rehberlik etmeye, milletimiz de aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetini muhafaza ederek aynı inançla vatanımıza sahip çıkmaya, ay-yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmaya ve Türkiye Yüzyıl'ını inşa ederek bu emaneti çok daha yükseklere taşımaya kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Gaziler ve askeri bandodan konser

Anıttaki programın ardından protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar "Kahramanlarla Yürüyoruz" etkinliği çerçevesinde bayrak yürüyüşü yaptı. Anıttan başlayan yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon önünde sona erdi. Burada devam eden törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, bir konuşma yaptı.

"Genç belleklere anlatmada zorlanıyoruz"

Diril, "Her makamda hakkı, her sermayede alın teri, her çorbada tuzu bulunan kahraman gazilerimize, yüce Türk milletini yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan vefa duygusu ile sadakat göstermeliyiz. Her zaman için her yerde vatandaş için canlarını vermekten imtina etmeyen kahraman gazilerimize toplum olarak sahip çıkmalı ve mangal yürekli bu kahramanlar minnet ve şükranla anılmalıdır. Kahraman gazilerimiz vurulunca değil, unutulunca ölürler. Modern çağda karşılaştığımız çelişkilerin başında geçmiş ve geleceği hak ettikleri değer vermede yaşadığımız zorluklar gelmektedir. Bir taraftan değişen gelişen dünya entegrasyonunun mutluluğunu yaşarken diğer taraftan farkında olmadan geçmişle olan bağlantımızın zayıfladığını ve tarih bilincimizin zamanla kaybolmakta olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşadıklarımızı ve bu süreçte bizlerin mutluluğu ve huzuru için canlarını feda eden bir nesli acı dramını genç belleklere, onların özümseyecekleri şekilde anlatmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziler ve askerlerden oluşan koro sahnede

Devamında gaziler şiirler okudu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından gösteri yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Ekibi ise en sevilen türkülerle konser vardı. Akabinde Türkiye'de ilk olduğu öğrenilen Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu ile gazilerin bir araya gelerek oluşturduğu koro sahneye çıktı. Konserde "Vardar Ovası" ve "Çanakkale içinde vurdular beni"nin de yer aldığı birçok türkü seslendirildi.

Tören resmi geçit töreni ve spor gösterileri ile sona erdi. Törenlere ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kaymakamlar, il müdürleri, kolluk kuvvetleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

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