Kültür Sanat

Gazze'deki savaşın basına yansıyan görüntüleri öğrenciler tarafından resmedildi

AĞRI - Ağrı'da Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan öğrenciler, Gazze'de yaşanan savaşın basına yansıyan fotoğraflarını resmederek "Savaşa Hayır" konulu sergi yaptı.

Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırıları kınamak için "Savaşa Hayır" konulu resim sergisi yaptı. Ulu Cami önünde yapılan sergide, savaşın basına yansıyan ve öğrenciler tarafından kefiye üzerine çizilen resimler yer aldı. Kudüs'ü temsil eden resmin önüne ise çocuk ayakkabıları bırakılarak savaşın hissedilmesi sağlandı. Ağrı Valisi Mustafa Koç'un da ziyaret ettiği sergide, öğrenciler resimleri hakkında bilgi verdi.

Sergide yaptığı konuşmada savaşın bitip, çocukların bir an önce okullarına dönmesini istediklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Ağrı Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan öğrencilerimiz Filistin'deki İsrail'in zulmüne dur demek için basına yansımış fotoğrafları resmettiler, canlandırmaya çalıştılar. İnşallah Filistin'deki zulüm bir an önce biter. Çocuklarımız güler, olması gereken yerlerde, okullarında olurlar" ifadelerine yer verdi.

Sergiye Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.