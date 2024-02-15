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Geçmişte yolculuğa çıkaracak 'Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi' açıldı

ANKARA - Gölbaşı'nın zengin somut olmayan kültürel mirasının korunması ve daha geniş kitlelere ulaşarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla oluşturulan Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış töreninde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçeye bir açık hava müzesi kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Gölbaşı'nda somut olmayan kültürel mirasın derlenmesi, değerlerin ve kültürün kuşaktan kuşağa aktarılarak korunması ve kültür turizmi potansiyelinin artırılması için Gölbaşı Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan 'Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi' açıldı.

Açılışa MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Halk Bilimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşen Özkul Fındık, Gölbaşı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özden Cengiz Şimşek, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, rektör yardımcıları, dekanlar, dekan yardımcıları, akademisyenler, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış programda, öğrencilerin sergilediği halk oyunu gösterisi büyük alkış aldı.

Geçmişten günümüze yolculuk

Gölbaşılıların kendi somut olmayan kültürel mirasını yaşatabilmesi için kent merkezinde kültürel bir mekan olarak tasarlanan müze, Gölbaşı'nın zengin somut olmayan kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırarak gelecek nesillere aktarmada bir aracı kurum olacak.

Müzede kırklama, diş hediği, sünnet gelenekleri, asker uğurlama, kına gecesi, düğün gelenekleri, geleneksel sohbet toplantıları, mutfak kültürü, el sanatları, sözlü anlatımlar ve geleneksel çocuk oyunları gibi unsurlar ziyaretçilere interaktif bir şekilde anlatıldı. Gölbaşı'nın tüm köy ve mahallerinde detaylı bir araştırma yapılırken, çok sayıda geçmiş kültüre ait malzeme toplandı.

Gölbaşı'nın kültürel zenginliği tek çatı altında

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle kurulan müze, Gölbaşı'nın 54 mahallesinden 203 kişi ile gerçekleştirilen uzun süreli bir alan çalışması sonucunda elde edilen somut olmayan kültürel miras unsurlarını barındırıyor. Müzede, Gölbaşı'na özgü el sanatları, türküler, halk oyunları, atasözleri, deyimler, hikayeler ve inançlar gibi birçok kültürel öğe ziyaretçilere sunuluyor.

Müze, Gölbaşı'nın geçmişini ve kültürünü keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gölbaşı'na gelen ziyaretçiler, müzeyi ziyaret ederek Gölbaşı'nın zengin kültürel mirasını deneyimleyebilir ve geçmişe bir yolculuğa çıkabilirler.

"Kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmalıyız"

Programda yaptığı konuşmada geçmişin mirasının gelecek nesillere aktırılmasının önemine dikkat çeken UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, "Somut olmayan miras tanımı çok önemli. Gölbaşı'nda yapılan uzun araştırmaların sonucunda, ilçemizin önemli kültür miraslarını bu müzemizde topladık. İnsanlık tarihini, geçmişini unutmaya başladı. İşte bu yüzden bu çalışmalar çok önemli. Kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmalıyız" diye konuştu.

"Bizi geçmişimizle yüzleştiren bu tür müzeler son derece önemli"

Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı da "Kelimeler birbirlerine gönderme yaparak anlam kazanırlar. Aslında hayatta sözcük gibidir, bir insanı anlamak için hayat içerisindeki birçok göndermeyi bilmek ve bütün bunları nüfus ederek anlamak lazım. Geçmiş hiçbir zaman geçmişte kalmaz. Hem bireysel hayatımız hem de kolektif hayatımız içinde yer alır. Bizi geçmişimizle yüzleştiren bu tür müzeler son derece önemlidir. İnsanları geçmişiyle buluşturan esas içinde yaşadığı bu tür müzelerdir. Bizleri geçmişin değerleriyle buluşturan müzenin oluşmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

"Gölbaşı turizmin, tarihin başkenti olacak"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptıkları yatırımlar sayesinde Gölbaşı'nı turizmin başkenti haline getirdiklerini belirterek "Gölbaşı'mızın tarihi değerleri bizim dönemimizde gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Oyaca'da bulunan Külhöyük. 2 yıl önce kazılarına başladık, 5 bin yıllık yapıya ulaşmaya çalışıyoruz. Bir diğeri Seydi Yusuf Türbemiz. Türbemizin tescilini yaptırdık. Manevi bir değer olarak Gölbaşı'mıza kazandırıyoruz. 5 bin yıl önce oluşumuna başlamış, Damlataş Mağarası'ndan bile daha özellikli, oluşumu devam eden Tulumtaş Mağarası'nı turizme kazandırdık. Gölbaşı turizmin, tarihin başkenti olacak inşallah" şeklinde konuştu.

"Gölbaşı'na açık hava müzesi kazandıracağız"

Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi hakkında bilgiler paylaşan Başkan Şimşek "UNESCO'nun 2003 yılında kabul ettiği bir sözleşmeyle tanımlanan somut olmayan kültürel miras kavramı, bizim için son derece önemlidir. Bu miras, geçmişimizi, geleneklerimizi ve yaşam tarzlarımızı yansıtan unsurları içerir. Bu müze, bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adımdır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte yürüttüğümüz bu projede, Gölbaşı ilçesinin 54 mahallesinde 203 kaynak kişiyle gerçekleştirilen alan çalışmaları büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmaların sonucunda, müzemizin içeriği doğumdan ölüme kadar insan yaşamındaki çeşitli pratiklere odaklanmıştır" dedi.

Açılış töreninde yeni bir müjdeyi paylaşan Başkan Şimşek "Seçim yatırımı olarak değil, geleceğe yatırım olarak Gölbaşı'na açık hava müzesi kazandıracağız" diye konuştu.