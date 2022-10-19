Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses sanatçılığını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses sanatçılığını sürdürüyor

19.10.2022 11:24
Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses sanatçılığını sürdürüyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Arnavut kökenli 72 yaşındaki Fikri Danış 55 yıldır hem terzilik hem de ses sanatçılığı yapıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Arnavut kökenli 72 yaşındaki Fikri Danış 55 yıldır hem terzilik hem de ses sanatçılığı yapıyor.

Terzilik mesleğine babasının yönlendirmesiyle çırak olarak başlayıp kendi dükkanını açan Danış, hala gündüzleri dükkanında çalışıyor, akşamları ise sahnede kulakların pasını siliyor.

Fikri Danış, AA muhabirine, sevdiği her şeyi dükkanına sığdırdığını söyledi.

Danış, okuldan çıkarak gittiği terzi dükkanında çıraklık yaptığı yıllarda akşam eve dönerken mahallede şarkılar söyleyerek keşfedildiğini anlattı.

Lise çağında terziliğe devam ederken Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında şef olan Erdinç Çelikkol ile tanışıp ondan Türk Sanat Müziği dersi almaya başladığını ifade eden Danış, bir süre sonra ulaşım zorluğu nedeniyle derslerini bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

"Gündüz elimde mezura, akşam elimde mikrofon vardı"

Müziği bırakmak istemediği için mahalledeki arkadaşlarıyla grup kurduğunu bildiren Danış, "4 kişilik 'Martılar' adlı grubu kurduk. Ben solisttim ve diğer arkadaşlarım da enstrüman çalıyordu. Hep birlikte ilçedeki düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde sahneye çıkıyorduk. Salon düğünlerinde titizlikle ustama takım elbise diktiriyorduk. Gündüz elimde mezura, akşam elimde mikrofon vardı." dedi.

Danış, 17 yaşına geldiğinde dayısının, kendisinin sesini kayda alıp gizlice İstanbul'a bir plak şirketine gönderdiğini, bu şirketten teklif almasına rağmen dönemin zorlu şartları nedeniyle Gemlik'te kaldığını belirtti.

Askerliğe gittiğinde sesinin çok güzel olduğunu öğrenen komutanlarının kendisini subay gazinosuna aldığını aktaran Danış, "Düzenlenen davetlerde askerlere, ailelerine ve protokole şarkılar söyledim. Hiç unutmuyorum, o dönemde Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından bir zarf geldi. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde verilen davette solist oldum. Cevdet Sunay, İsmet İnönü, Alparslan Türkeş gibi devlet adamlarının önünde sahne aldım." diye konuştu.

Fikri Danış, askerden döndükten sonra kendi dükkanını açarak hem terziliğe hem de müziğe devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gecede 5-6 sahneye çıkardım. Sahneden kazandıklarımla her ay üniversite öğrencilerine yardımsever kurumlarla birlikte burs sağlıyorduk. O dönemlerde Gemlik Belediyesi Sanat Kültür Derneği Çocuk Korosunun başkan yardımcısıydım. Birçok öğrencim oldu. Bana hala 'hocam' dediklerinde gurur duyuyorum. İki mesleğimi de severek yaptığımdan yorgunluk hissetmiyorum. İğneyi de mikrofonu da hiç bırakmadım. Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya vakit bulamadığından dikemez. Hala davetlere konuk sanatçı olarak çağrılıyorum."

YORUMLAR
500
Yıllardır müşterilerinin unuttuğu kıyafetleri saklıyor! Değerleri binlerce lirayı buluyor Yıllardır müşterilerinin unuttuğu kıyafetleri saklıyor! Değerleri binlerce lirayı buluyor Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses sanatçılığını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:29 Ayça Ayşin Turan ile ilişkisini noktalayan Alp Navruz, ihanet iddialarını yalanladı: Bu söylentiler saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır
11:18 Antalya'da Noel Baba figürüne ilham veren St. Nicholas'ın mezarı ortaya çıktı! Dünya çapındaki arkeologlar, inceleme yapmak için Türkiye'ye geliyor
11:17 İYİ Parti lideri Akşener kürsüye kafasında baretle çıktı! Acılı aileler için kurmaylarına talimatı verdi
11:04 Yeşim Salkım: Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum
11:01 Insagram'ın yeni özelliği kullanıcılara 2000'li yılların başlarını hatırlatacak
10:48 Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
10:40 Türkiye'nin balistik füzesi Yunanistan'ı korkuttu: Derin endişe duyuyoruz
10:36 Survivor ile ünlenen Taner Tolga Tarlacı, bıçakla gasp etme suçundan cezaevine girdi
10:26 ABD Başkanı Biden, stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün satışına onay vererek brent petrolün fiyatını düşürmeyi hedefliyor
10:11 Halep Kasabı olarak bilinen Rus general Surovikin'den korkutan sözler: Ukrayna'da zor kararlar alabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 11:36:13. #1.11#
SON DAKİKA: Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses sanatçılığını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement