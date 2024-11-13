Gençlerin Kent Diplomasisi Zirvesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gençlerin Kent Diplomasisi Zirvesi

Gençlerin Kent Diplomasisi Zirvesi

Ankara Zirvesi'nde gençler, kent diplomasisi üzerine öneriler geliştirdi ve sunumlar yaptı.

13.11.2024 18:48
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi Çalıştayı" Ankara Zirvesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında düzenlenen Ankara Zirvesi, 8-11 Kasım tarihleri arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Gümüşhane ve Bayburt üniversitelerinden seçilen 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlerin kent diplomasisi alanında geliştirdikleri düşünce ve önerileri doğrudan karar alma mekanizmalarına sunmalarına olanak sağlandığı zirvede gençler, hazırladıkları ortak kararları ve görüşlerini paylaşarak kentlerin geleceğine dair katkıda bulunma fırsatı yakaladı.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Proje eğitmeni Serkut Kızanlıklı ve Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Serkan Gündoğdu da katıldı. Zirve kapsamında hazırlanan proje sonuç raporları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın karar alma mekanizmalarına sunuldu.

Kendilerini misafir eden tüm kurumlara teşekkür eden Akkaya, Ankara dönüşünde projenin tüm illerinde o ilin öğrencileriyle yerel yöneticilere proje sunumlarını yapmak istediklerini belirtti.

Ankara Zirvesi'nin ziyaretler kapsamında, gençler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Bora Bayraktar ve Basın ve Yayın Dairesi Yayın Koordinatörü Dr. Serkan Öktem ile bir araya geldi.

Ardından gençler, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve AFAD Afet Yönetim Daire Başkanı Abdullah Özçelik ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, kentlerdeki sosyal dayanışma, afet yönetimi ve gençlerin bu süreçlerdeki rolü hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Zirve kapsamında, gençler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Anıtkabir'i ve ilk Meclisi ziyaret etme fırsatı buldu. Ayrıca, Ankara Palas Müzesi ziyaretinde Milli Saraylar Dairesi Başkanı Mert Tepekıran da gençlere eşlik etti.

Kaynak: AA

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