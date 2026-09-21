Gençliğin Ritmi, 5. Watsons Gençlik Festivali’nde Yükseldi

Watsons Türkiye’nin gençlerle kurduğu güçlü bağı pekiştiren Watsons Gençlik Festivali, bu yıl beşinci kez müzik ve eğlence tutkunlarını bir araya getirdi. 19 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen festival, konserlerin yanı sıra oyunlar, yarışmalar, marka deneyimleri ve farklı aktivitelerle 11.000’i aşkın ziyaretçiye dolu dolu bir festival günü yaşattı.

Müzik, festival coşkusunun merkezinde yer aldı

Watsons Gençlik Festivali’nde müzik ve eğlence, keyifli sahne performanslarıyla buluştu. Hande Yener, Dolu Kadehi Ters Tut ve Tuana, festival sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelerek sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirdi.

Festivalin en dikkat çeken sahne performanslarından birini Hande Yener gerçekleştirdi. 8 dansçının eşlik ettiği sahne şovuyla izleyicilere görsel bir şölen sunan sanatçı, sevilen şarkılarını festival katılımcılarıyla birlikte seslendirdi. Sahnesine gençleri de davet eden Yener, gençlerle sohbet ettikten sonra “Bir Bela” şarkısını onlarla birlikte söyledi.

Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuvarıyla dinleyicileri duygudan duyguya sürüklerken, sahnesine M Lisa’yı da konuk etti. İkili, yakın zamanda yayınlanan “Vişne” şarkısını sahnede ilk kez birlikte seslendirerek festival alanında coşku dolu anlara imza attı.

Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tuana da güçlü vokal yorumuyla festival sahnesinde yer aldı.

Sahne performansları, gençlerin müziğin ve eğlencenin tadını çıkardığı anlara eşlik ederken, Watsons Gençlik Festivali’nin beşinci yılında da festival atmosferinin önemli bir parçası oldu.

Müzikten Güzelliğe Uzanan Festival Deneyimi

Festivalde deneyim sahnenin ötesine taşındı. Festival alanında yer alan marka stantlarındaki oyunlar, yarışmalar ve sürpriz aktiviteler ziyaretçilere gün boyunca farklı deneyimler sundu. Gerçekleştirilen aktivitelerde ziyaretçilere 70 binin üzerinde ürün dağıtıldı. Marka stantlarındaki etkinliklere katılan festival ziyaretçileri, yaklaşık 60 farklı ürün kazanma fırsatı yakaladı.

Watsons Evergreen Festivale Taşındı

Watsons, yakın zamanda Pantone Color Institute™ iş birliğiyle duyurduğu “Watsons Evergreen”i 5. Watsons Gençlik Festivali’ne de taşıdı. Markanın 185 yıllık bakım mirasını ve iyi yaşam anlayışını temsil eden ikonik renk, festival alanındaki deneyimlerden görsel uygulamalara kadar pek çok detayda kendini gösterdi ve etkinliğin enerjisine markanın ikonik rengini kattı.

Beşinci kez gerçekleşen Watsons Gençlik Festivali, müzik ve eğlencenin yanı sıra Watsons’ın gençlerle kurduğu iletişimi farklı deneyimlerle buluşturan bir festival olarak tamamlandı.

5. Watsons Gençlik Festivali’nin ardından bir değerlendirme yapan Watsons Türkiye Pazarlama ve Ticaret Direktörü Cem Demiröz, şunları söyledi: “Gençlerle doğrudan buluştuğumuz Watsons Gençlik Festivali’nde müzik, eğlence ve güzelliği bir araya getiriyoruz. Gençler festivalde sevdikleri markaların yeni ürünlerini deneyimlerken, eğlenceli aktiviteler ve konserlerle keyifli anlar yaşıyor. Bizim için bu festival, Watsons deneyimini mağazalarımızın dışında bir dünyaya taşıdığımız ve gençlerle kurduğumuz bağı güçlendirdiğimiz önemli buluşmalardan biri.”