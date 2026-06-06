Giresun Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika
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Giresun Gastronomi Festivali Başladı

Giresun Gastronomi Festivali Başladı
06.06.2026 16:49
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Giresun'da 4'üncü Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali, yöresel lezzetlerle renkli etkinlikler sunuyor.

GİRESUN'da yöreye özgü mutfak kültürünü yaşatmak, yöresel lezzetleri tanıtmak ve gastronomi mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla 4'üncü Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, yöresel lezzetler tanıtıldı, şefler eşliğinde yemek gösterileri yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Giresun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Giresun Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi, GİRTAB, DOKA, TÜRES tarafından desteklenen ve Giresun Turizm Tanıtma Platformu'nca düzenlenen 4'üncü Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali, yürüyüşle başladı. Debboy ile Atatürk Meydanı arasındaki festival yürüyüşünün ardından, Atatürk Meydanı'nda başlayan festivalin Giresun'un tanıtımına büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. Organize edilen etkinlikte, kentin eşsiz doğasından beslenen ve vejetaryen mutfağıyla ön plana çıkan yöresel lezzetler sergilendi.

PANCAR ÇORBASINDAN KİRAZ KAVURMASINA LEZZET ŞÖLENİ

Festivalde; Giresun'un meşhur fındığı, pancar çorbası, pancar dolması, mısır ekmeği, merolcan, turşu kavurması, taflan kavurması, kiraz kavurması, galdirik kızartması, çalı çileği, ısırgan, kabak gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra, doğal ürünlerden yapılan reçel ve pekmez türleri ziyaretçilerin damak tadına sunuldu. Etkinlikte şefler eşliğinde yemek gösterileri, yemek yapılışları sunulurken; konusunda uzman misafirlerle söyleşiler yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan festival kapsamında ayrıca ünlü şeflerin jüriliğinde pancar ve karalahana ödüllü yemek yarışması da düzenlendi.

'MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ NESİLLER BOYUNCA YAŞATTIK, YAŞATACAĞIZ'

Giresun Turizm Platformu adına konuşan Ergin Kılıçaslan, "Giresun mutfağı; toprağa hürmetin, doğaya saygının ve emeğe verilen değerin sofraya yansıyan halidir. Bizim annelerimiz, ninelerimiz ve onların nineleri yüzyıllardır bu topraklarda doğanın sunduğu nimetleri israf etmeden değerlendirmiş; toprağa saygıyı, üretime emeği ve sofraya bereketi nesilden nesile miras bırakmıştır. Giresun mutfağı tam da bu anlayışın ürünüdür. Pancarıyla, galdirikiyle, sakarcadan mendeğe, taflandan kiraz kavurmasına kadar mutfağımızın her lezzeti, bu bereketli coğrafyanın bize sunduğu eşsiz bir armağandır. Bizler; yeşilin bin bir tonuyla, fındığımızın bereketiyle ve mısır ekmeğimizin kokusuyla dünyanın en zengin sofralarından birini kurabilen bir kültürün temsilcileriyiz. Biz aslında bugün dünyanın örnek gösterdiği sürdürülebilir mutfak kültürünü nesiller boyunca yaşattık, yaratacağız" dedi.

'GİRESUN'UN YEŞİLİ SADECE DOĞASINDA DEĞİL, SOFRASINDA DA SAKLIDIR'

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise festivalin aynı zamanda doğayla iç içe yaşayan bir şehrin, mutfak mirasını tanıtma fırsatı olduğunu söyledi. Başkan Köse, "Giresun'un sadece doğası değil, mutfağı da yeşildir. Bu toprakların sunduğu doğal ürünlerle hazırlanan yemeklerimiz hem sağlıklı hem de kültürel bir mirastır. Isırgan otundan galdirik kavurmasına, taflan kavurmasından pancar çorbasına, mısır ekmeğinden pancar diblesine, mendek çorbasından diken ucu kavurmasına, çalı çileğine kadar bu toprakların sunduğu her lezzet çok farklıdır. Giresun'un kadim mutfağını geleceğe taşıyan kadınlarımız, genç girişimcilerimiz; yöresel ürünlerimizi tanıtarak, yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Bizler Giresun Belediyesi olarak, şehrimizin kültürel ve gastronomik zenginliklerini her platformda tanıtmak için çalışıyoruz. Bizler Giresun Belediyesi olarak, şehrimizin kültürel ve gastronomi zenginliklerini her platformda tanıtmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Giresun'un yeşili sadece doğasında değil, sofrasında da saklıdır. Bu yeşil mirası korumak, yaşatmak ve dünyaya tanıtmak hepimizin ortak görevidir" diye konuştu. Festivalin, yarın Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düzenlenecek olan 'Çay Hasat Şenliği' ile sona ereceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Giresun Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika

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