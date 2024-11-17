Göbeklitepe, Ara Tatilde Günde 10 Bin Ziyaretçiyi Ağırlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Göbeklitepe, Ara Tatilde Günde 10 Bin Ziyaretçiyi Ağırlıyor

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, ara tatilde günlük yaklaşık 10 bin ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ek otobüs seferleri düzenliyor. Ziyaretçiler, tarihi alanın devasa taş sütunları ile büyüleniyor.

17.11.2024 12:07  Güncelleme: 12:16
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Göbeklitepe, ara tatilde günlük 10 bin ziyaretçi ağırlıyor

ŞANLIURFA - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe, ara tatil dolayısıyla günlük yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırlıyor.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve kültür turizminin önemli merkezleri arasında yer alan tarihi ören yerine yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor. İlk ve orta öğretim kurumlarında birinci dönem ara tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de yoğunluk oluşturdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile özel firmalar yoğunluğun yaşandığı ören yerine ek otobüs seferleri gerçekleştirdi.

Dairesel ören yerinde, 1 buçuk metre genişliğinde, 12 metre uzunluğundaki devasa taş sütunları gören ziyaretçiler, 12 bin yıl önce teknolojik araçlardan yoksun insanların yapmış oldukları eserler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ziyaretçiler, alanı gezerek hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştiriyor.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ören yerini ziyaret eden ziyaretçiler, herkesin görmesi gerektiğini belirtti. Alanı gezen ilk ve ortaokul öğrencileri ise tarihi yerinde görmenin mutluluğunu yaşadı.

Göbeklitepe, Ara Tatilde Günde 10 Bin Ziyaretçiyi Ağırlıyor
Kaynak: İHA

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