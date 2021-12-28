Üye Girişi
Gölbaşı'ndan Seğmen Alayı geçti - Son Dakika

Gölbaşı'ndan Seğmen Alayı geçti

28.12.2021 09:29

Gölbaşı'ndan Seğmen Alayı geçti Gölbaşı Belediyesi, 27 Aralık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. Yılını ilk günkü heyecan ve coşku ile kutladı.

Gölbaşı'ndan Seğmen Alayı geçti

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi, 27 Aralık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. Yılını ilk günkü heyecan ve coşku ile kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. Yıl dönümü Gölbaşı'nda büyük bir coşku ile kutlandı. Anma programı ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Belediye eski başkanlarından Mümtaz Sarıtaş ile Erdal Eren, STK ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı korteji olarak seğmen gösterisi ile devam eden etkinlikte; Ankara halkı meşaleler eşliğinde Ata'sını ilk günkü heyecan ile karşıladı. Atlarında korteje eşlik ettiği günde duygu dolu anlar yaşandı.

"Biz her yıl olduğu gibi yine Gölbaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gölbaşı'na geldiği saatlerde bir kortej yürüyüşü ile seğmenlerle bugünü kutluyoruz" diyerek günün anlamına dair konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya "Gelecek nesillerimizin Kurtuluş Savaşı sürecini hiç unutmaması lazım. Gençlerimize bu vatanın kolay kazanılmadığını anlatmamız için 27 Aralık gibi günler önemli mesajlar içeriyor. Başta Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek olmak üzere bu organizasyonu yapanlara teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

"Ankara'mız için çalışmaya devam edeceğiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise yaptığı konuşmada "102 yıl önce Gölbaşılılar ve Ankaralılar olarak Atamızın yanındaydık. Yine Atamızın izinde ve yanında olmaya devam ediyoruz. Gölbaşılılar olarak biz çok şanslıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 102 yıl önce burada konaklıyor ve köylülerle sohbet ediyor. Daha sonra da buradan hareket ederek Dikmen sırtlarına gidiyor ve seğmenler tarafından karşılanıyor. Seğmenler onu "Atam seni görmeye geldik bu vatan uğruna ölmeye geldik" diye karşılıyor. Bugün yine aynı ruhla seğmenlerimiz burada. Atamızın Ankara'ya verdiği önem ışığında, modern Türkiye'nin çağdaşlaşma yolundaki sembolü Ankara'mız için çalışmaya, bu ülkeyi onun çizdiği yolda güzel yarınlara ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bu duygular ile Atamızın Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Kortej, Atatürk Sahil Park'ında sinsin ateşinin yakılması ile son buldu.

Gölbaşı'ndan Seğmen Alayı geçti
Gölbaşı'ndan Seğmen Alayı geçti
Gölbaşı'ndan Seğmen Alayı geçti

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Gölbaşı, Aralık, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gölbaşı'ndan Seğmen Alayı geçti - Son Dakika


Avustralya'da koronavirüs testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi Avustralya'da koronavirüs testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi         
09:29
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10

Son Dakika Haberleri
09:28 Avustralya'da koronavirüs testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi
09:25 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir
09:15 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
09:15 Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu
09:11 KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Seçime doğru son düzlüğe girdik
08:45 Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
08:43 "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor
08:42 CİMER'den neler isteniyor neler? Rüyasını anlatan da var, cuma mesajı atan da
08:41 Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?
08:29 Ünlü işadamına dost kazığı! Paha biçilmez tablolarını alıp, yerine sahtelerini koydu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 09:37:40. #1.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı'ndan Seğmen Alayı geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement