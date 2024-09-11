İznik Gölü'ndeki Tarihi Bazilika

Kültür Sanat

Gölün altındaki dev Bazilika Hristiyan alemini aydınlatacak

Göl altındaki medeniyeti 9 yılda tırnaklarıyla kazıyarak çıkardılar

Gelmiş geçmiş en büyük senato binası, Hristiyan halkının günahlardan arınmak için kullandığı dönemin en büyük kilisesi: Bazilika

BURSA - 2014 yılında İznik gölünün içinde keşfedilen ve Türkiye'nin en önemli buluşları arasına giren tarihi Bazilika'da 2015 yılından bu yana kazı çalışmalarını sürdüren Uludağ Üniversitesi'nin Arkeoloji Bölümü Başkanı Mustafa Şahin, Bazilika'da sürdürdükleri 9 yıllık çalışmaları anlattı. Şahin, Bazilika'nın kullanıldığı tarihte bölgenin en büyük kiliselerinden biri olduğunu ve gölün yükselmesi ile mecburiyetten terk edildiğini söyledi. İznik gölünde yaşanan çekilme ile birlikte ilk kez 2014 yılında keşfedilen ve yapılan araştırmalarda Hristiyan medeniyetler tarafından kilise olarak kullandığı ortaya çıkan Bazilika için 2015 yılında Uludağ Üniversitesi'nin Arkeoloji bölümü tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 9 yıl boyunca devam eden su altı ve su üstü kazı çalışmalarını sürdüren Arkeoloji bölümü başkanı Mustafa Şahin, devam eden çalışmalar ve bu güne kadar elde edilenler hakkında açıklamalarda bulundu. İznik Kaymakamı Arif Karaman'ında yer aldığı bilgilendirme toplantısında görseller ile anlatım yapan Mustafa Şahin, Bazilikan'ın İznik ilçesinin Hristiyan dünyasında ne kadar çok önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak "Geride kalan kalıntılarına bakacak olursak, bölgenin en büyük kiliselerinden biriymiş" dedi.

Bazalika'nın bin 250'li yıllarda göl seviyesinin yükselmesi ile suyun içinde kaldığı için terk edildiğini ifade eden Mustafa Şahin, "2014 yılında keşfedilen Bazilika için ilk olarak 2015 yılında su üstünde başlatmış olduğumuz ve sonrasında su altı kazıları ile devam eden araştırma çalışmalarımız her yılın belirli dönemlerinde bugüne kadar devam etti. Çalışmalarımızda bu yapının kimler tarafından ne için hangi amaç ile yapıldığını araştırmak adına tüm imkanları seferber ettik. Su üstü ve su altı kazılarımızda keşfettiklerimizi titizlikle inceleyip, zaman zaman farklı ülkelerin arkeologları ile işbirliği yaptık ve bu süreçte Bazilika'nın bin 500 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiğini tespit ettik. Bazilika devasa bir yapı olmasına rağmen yaşanan büyük bir deprem nedeniyle yıkılmış, zaten daha öncesinde ise bin 250'li yıllarda göl seviyesinin yükselmesi ile suyun içinde kaldığı için terk edilmiş, sonrasında da yapının bir kısmı Hristiyan halkı tarafından temizlenmek ve arınmak için kullanılmış. Hatta o bölüm günümüzde de halen gözüküyor. Yaşanan deprem sonrası Bazilika'nın yıkılan taşları çevreye dağılmış söylentilere göre İznik'te diğer yapılarda kullanılmış olmalı. Yaptığımız su altı kazı çalışmalarında Bazilika'nın büyük bir özveri ile inşa edildiğini ve boyu 2 metreyi bulan çok fazla sütunların olduğunu fark ettik. Birinci Konsil'in (İznik Konsili) bu Bazilika'nın yakınında yapıldığına dair önemli detaylara ulaştık, ancak daha bu konuda henüz net bir bilgi yok sadece tahminlerimiz o yönde eğer bu tam anlamıyla ortaya çıkarsa, zaten Bazilika'nın bulunması ile Dünya'nın gözlerini üzerine çektiği İznik çok daha fazla ilgi görecektir diye düşünüyorum. Özellikle su altı kazı çalışmalarımızda, yerinde duran temelinin içinde o güne ait toprak sürahiler, bilezikler gibi günlük kullanım eşyaları bulundu. Bu eserlerin hepsi İznik müzesinde sergileniyor. Bazilika, havadan fotoğraflama çalışmaları sırasında, İznik Gölü'nün kıyıdan yaklaşık 20 metre açığında tespit edildi. Günümüzde "Senato Sarayı" olarak tanımlanan bu anıtsal yapı, yaklaşık 600 metrekarelik kapalı bir alanı kaplıyor. Yapılan keşiflerde bazilika planı, kullanılan malzeme ve ölçüleri ile Roma İmparatorluğu toprakları genelinde yaygın olarak uygulanan Erken Hıristiyanlık dönemi kiliselerinden biri olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.