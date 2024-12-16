Güler Kasım\'dan Öğrencilere Şapka Desteği

Kültür Sanat

Bilecik'in merkeze bağlı Küplü köyünde yaşayan Güler Kasım, 7 senedir Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ilkokul öğrencilerine şapka örüp gönderiyor.

Kasım, Şanlıurfa'da sınıf öğretmenliği yapan arkadaşının oğlunun 2017 yılında öğrencileri için örgü ürünler istemesi üzerine şapka örmeye başladı.

Daha sonra Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğretmenlik yapan yeğeninin öğrencileri için de örgü ören 65 yaşındaki Kasım, 5 yıl boyunca bu kentlerdeki ilkokul öğrencileri için şapka üretip onlara kargoyla gönderdi.

Son 2 senedir de Bilecik'ten Siirt'e tayin olan Vali Kemal Kızılkaya aracılığıyla tanıştığı, Baykan ilçesinde görevli sınıf öğretmeni Muhammed Yusuf Özüş'ün "Sen de Bir Fidan Dik" projesine destek olmak amacıyla bu ilçeye örgü şapkalar gönderen Kasım, bu seneki teslimatını da geçen hafta yaptı.

Şimdiye kadar kız ve erkek öğrenciler için farklı renk ve desenlerde yaklaşık 300 şapka ören, hayırseverliğinden dolayı Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün makamında ağırladığı Kasım, gelecek yıl da Siirt'e göndermeyi planladığı şapkaları şimdiden hazırlamaya başladı.

"Hayır olduğu için hiç iplerim bitmiyor"

Ev kadını 2 çocuk ve 3 torun sahibi Güler Kasım, AA muhabirine, öğrenci sayısına göre üretim yaptığını söyledi.

Bu yıl Siirtli öğrencilere 40 şapka ördüğünü anlatan Kasım, şöyle devam etti:

"Gücüm yettiğince gayret ediyorum. Bazen arkadaşlarım da ip veriyorlar, Allah razı olsun. Hayır olduğu için hiç iplerim bitmiyor. Şimdi bile 40 şapkalık ipim var. Modellerini kendim tasarlıyorum. Kızlarınkini ponponlu, erkeklerinkini daha düz yapıyorum. Her renk şapka üretiyorum. Takım renklerinden de örüyorum. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş renklerinden ördüm."

Kasım, çevresindekilerin takdirini kazandığını, son teslimatını yaptığından bu yana çok sayıda tebrik telefonu aldığını dile getirdi.

Şapkaları gün içinde boş vakitlerinde ördüğünü ifade eden Kasım, "İstersem bir oturuşta bir şapkayı bitiririm. Şapkaları göndermek için havaların soğumasını bekliyorum. Öğretmenler bana çocukların teşekkür ettikleri videolar atıyorlar, şapkaları gösteriyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum." dedi.

Kasım, ömrü yettiğince şapka örmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Küplü Köyü Muhtarı 59 yaşındaki Hüseyin Demirbaş da Kasım'la gurur duyduklarını, kendisine ellerinden geldiğince destek olduklarını belirtti.