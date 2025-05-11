Gülsüm Ana'nın Hikayesi 'Bi Umut' ile Sinemaya Taşınıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gülsüm Ana'nın Hikayesi 'Bi Umut' ile Sinemaya Taşınıyor

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Felçli bir gence 10 yıl annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın yaşamı, 'Bi Umut' filmiyle beyaz perdeye geliyor.

11.05.2025 09:32
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Kimliği belirsiz felçli Rus gence 10 yıl annelik yapan Gülsüm Ana'nın hayatı film oluyor

Filmin çekimleri Antalya ve Rusya'da sürüyor

Gülsüm Kabadayı:

" Umut vefat ettikten sonra dünyaya umut olacak"

" Benim oğlum insanlığı, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı, vicdanı verecek"

-"Anne" deyince durulan hikaye: "Bi Umut" sinema yolculuğunda

Yapımcı Mustafa Uslu: "Oscar'a bu hikayeyi hazırlamazsak ihanet etmiş oluruz"

ANTALYA - Antalya'da 10 yıl boyunca kimliği belirsiz felçli bir Rus gence gönüllü olarak annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın gerçek yaşam öyküsü, "Bi Umut" filmiyle beyaz perdeye aktarılıyor. Antalya ve Moskova'da çekimleri süren film, Oscar hedefiyle hazırlanıyor. Film ekibiyle birlikte yapılan basın toplantısında konuşan filmin kahramanı Gülsüm Kabadayı,"Umut vefat ettikten sonra dünyaya bir umut olacak. Benim oğlum insanlığı, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı, vicdanı verecek. Sevgi güvercinleri uçacak dünyada. Barış olacak. Gerçekten ben buna inanıyorum" dedi. 2025 sonunda Türkiye, Rusya, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde eş zamanlı vizyona gireceği açıklandı.

Trafik kazası sonrası yoğun bakımda karşılaştığı, kimliği belirsiz, konuşamayan ve yürüyemeyen felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca gönüllü olarak annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın yaşam öyküsü, "Bi Umut" adıyla sinema filmi oldu. Yapımcılığını Mustafa Uslu, Talha Orhan ve Ufuk Balkis'in ortaklaşa yürüttüğü filmin çekimleri Antalya'da tamamlanmak üzere. Filmin senaryosunu Mustafa Uslu ve Mert Dikmen birlikte kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Gökhan Arı oturuyor.

Uluslararası kadro ve çekim

"Bi Umut" filminde Gülsüm Kabadayı'yı usta oyuncu Hülya Duyar, felçli genç Umut'u ise Rus oyuncu Leon Kemstach canlandırıyor. Kemstach bu filmle ilk kez Türk izleyicisiyle buluşacak.

Kadroda ayrıca Fikret Kuşkan, Arzum Onan, Yüsra Geyik, Celal Öztürk, Hayat Van Eck, Gürberk Polat, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Levent Ülgen, Bora Kırkım, Yağız Terzi ve Birce Bircan yer alıyor.

Filmin çekimlerinin Antalya ayağı tamamlanmak üzereyken, çekimler önümüzdeki haftalarda Moskova'da devam edecek. Film Türkçe ve Rusça olmak üzere iki dilde çekiliyor; altyazı ve dublaj seçenekleriyle gösterime girecek.

Antalya'da düzenlenen basın toplantısına yönetmen Gökhan Arı, yapımcılar Mustafa Uslu, Talha Orhan ve Ufuk Balkis, oyuncular Hülya Duyar, Leon Kemstach, Fikret Kuşkan, Arzum Onan, Yüsra Geyik ve film ekibinin diğer üyeleri katıldı. Toplantıda Gülsüm Kabadayı ve oğulları da yer aldı.

"Oscar'a bu kadar güçlü bir hikaye gitmeli"

Basın toplantısında konuşan yapımcı Mustafa Uslu, hikayenin kendisi için taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı: "Bu proje benim kalbime 7-8 yıl önce düştü. Sonra buna inanan kalpler bir araya geldi. En son çok güzel bir kalp daha katıldı bize: Gülsüm Anne. Bu film sadece bir film gibi değil, gerçek bir hikayenin birebir sinemaya aktarılması anlamında dünyaya örnek olacak. Bu hikayeyi Gülsüm Anne ve şu an Korkuteli'nde yatmakta olan oğlu Umut yazdı. Bizim görevimiz bu hikayeyi en dokunaklı biçimde gelecek nesillere aktarmak."

Uslu, filmin dijital platformlara üç yıl boyunca çıkmayacağını ve sadece sinemalarda gösterileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Dijital platformlarda ya da TV kanallarında 2028'den önce yayınlanmayacak. Ortak yapımcılarla aldığımız bir karardır bu. Tamamen sinema için çekiliyor, sinema için dizayn ediliyor."

Mustafa Uslu, filmin Oscar hedefi taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "2015'te Ayla'yı Oscar'a hazırlıyorum dediğimde benimle dalga geçmişlerdi. Ama biz o zaman ne yaptıysak şimdi daha fazlasını yapmak zorundayız. Bu kadar güçlü bir hikayeyi Oscar'a hazırlamazsak bu hikayeye ihanet etmiş oluruz. Binlerce film çekiliyor dünyada. Böyle bir hikayeye çok az rastlanır. Elimizden gelenin en fazlasını vereceğiz. Montaj süreci yoğun olacak. Çok az uyuyacağız ama ortaya muhteşem bir şey çıkacak."

Uslu ayrıca, filmin Türkiye ile aynı anda Rusya, Belarus, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde vizyona gireceğini, Kremlin Sarayı'nda Putin'in himayesinde gala yapmayı hedeflediklerini de duyurdu. Gala planları arasında Pekin, Berlin, Hollanda ve Korkuteli'nde özel gala da bulunuyor.

"Oğlum sevgi güvercinleri uçuracak"

Basın toplantısında konuşan Gülsüm Kabadayı ise duygularını şu sözlerle aktardı: "Umut vefat ettikten sonra dünyaya bir umut olacak. Benim oğlum insanlığı, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı, vicdanı verecek. Sevgi güvercinleri uçacak dünyada. Barış olacak. Gerçekten ben buna inanıyorum."

"Her şey gerçek olsun istedik"

Filmin yönetmeni Gökhan Arı, projeye Temmuz 2024'te dahil olduğunu belirterek şunları söyledi: "Oyuncuların aile gibi hissedebilmesi için birlikte toplantılar yaptık. Gülsüm Anne'nin fedakarlığına sadık kalmak adına hikayenin gerçekçiliğini bozmamaya çok dikkat ettik. Ekibimize teşekkür ediyorum."

"Dünyayı iyilik kurtaracak"

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler, basın toplantısında hem projeye dair duygularını hem de karakterlerine dair düşüncelerini paylaştı.

Gülsüm Kabadayı'yı canlandıran Hülya Duyar, rolün kendisi için anlamını şöyle ifade etti: "Gülsüm Anne'yi temsil etmek gerçekten çok heyecanlı, keyifli ve umutlu. Herkese sevgi verdiğimiz bir 'umut' gibi hissediyorum. Birlikte sinema lezzetinde çalışıyoruz."

Zafer karakterini canlandıran Fikret Kuşkan, filmin taşıdığı insani değerin altını çizdi: Kuşkan, "Dünyayı iyilik kurtaracak. Başka şansı yok. Bu filmi tek cümleyle bana özetleyin deseydiniz 'Dünyayı iyilik kurtaracak' derdim. Global çöküntü ve zorlayıcı süreçler içinde bu film, iyiliğin kavramını yeniden hatırlatabilir. Yapımcılarımız, sinemanın zor günlerinde büyük bir cesaret gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Umarım bu hikaye sinema salonlarımızı yeniden doldurur" şeklinde konuştu.

Arzum Onan yıllar sonra kamera karşısında

Fatma karakteriyle uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçen Arzum Onan ise hislerini şu sözlerle paylaştı: "Bu projeye senaryo gönderildikten sonra dahil oldum. Okuduğumda hissettiğim ilk şey, şu anda bu hikayeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuydu. Daha fazla merhamet, daha fazla vicdan Hikayenin her sahnesi kalbime dokundu. Yıllar sonra kamera karşısına geçerken gergindim ama bu kadar sıcak, kucaklayıcı bir ekipte olmak bana büyük güç verdi. Fatma, Gülsüm'ün sadece arkadaşı değil, her anında yanında olan, yoldaşı olan biri. Bu karaktere elimden geldiğince can vermeye çalışıyorum. Umarım film milyonlarla buluşur ve bir umut olur."

Dr. Aysun karakterini canlandıran Yüsra Geyik, gerçek bir hikayenin parçası olmanın verdiği heyecana şu ifadelerle dikkat çekti: "Senaryo ve teaser elime ulaştığında sokakta yürüyordum, hafif bir titreme hissettim. Bu kadar etkileneceğimi tahmin etmemiştim. Hikayenin iyiliği ve gerçekliği çok kıymetli. Bugün bir hikaye anlatmak, hele ki böyle bir dönemde, gerçekten çok zor. Ama bu filmle umarım o kısır döngüyü kırarız. Aysun, sadece doktor değil; yaşananlardan, bu iyilik hareketinden çok etkilenmiş bir insan. O nedenle karakterin içinde birçok duyguyu aynı anda barındırmak benim için çok anlamlı oldu."

Filmde Umut karakterini canlandıran Rus oyuncu Leon Kemstach, Türkiye'de ilk kez bir projede yer almanın heyecanını şu sözlerle anlattı: "Hayatımda yer aldığım 7 projeden biri olsa da bu film kalbime en yakın olanı. Ekip muhteşem. Hülya Hanım'la oynamaktan çok memnunum. Özellikle Gülsüm Anne ile tanıştığımda çok duygulandım. Türkçe bilmememe rağmen bir bakışıyla ne hissettiğini anladım. Umut karakteri benim için çok özel. Bu rolü en içten duygularla yaşamak istedim. İnsanların beni Leon olarak değil, Umut olarak tanımasını istiyorum. Sevgi ve anne şefkatinin anlatıldığı böyle bir hikayede yer almak büyük bir onur. Umarım Rusya'da da gösterime girdiğinde bu film hak ettiği değeri görecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gülsüm Ana'nın Hikayesi 'Bi Umut' ile Sinemaya Taşınıyor - Son Dakika

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