Gümüşhane'de 'Bir Sofrada Miras' ile 5. Türk Mutfağı Haftası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhane'de 'Bir Sofrada Miras' ile 5. Türk Mutfağı Haftası

Gümüşhane\'de \'Bir Sofrada Miras\' ile 5. Türk Mutfağı Haftası
02.06.2026 13:44  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de "Bir Sofrada Miras" temasıyla bu yıl beşincisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Atatürk Parkı'nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de "Bir Sofrada Miras" temasıyla bu yıl beşincisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Atatürk Parkı'nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, Gümüşhane'nin asırlık tarifleri ve yerel lezzetleri kurulan stantlarda vatandaşların beğenisine sunuldu. Programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay ve il protokolü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin video mesajı da izletildi.

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli, Türk mutfağının sadece yemek kültürü olmadığını belirterek "Türk Mutfağı Haftası'nın teması 'Bir Sofrada Miras'tır. Bu tema sofralarımızdaki hikayeleri, gelenekleri ve kültürel değerleri ön plana çıkarmaktadır" dedi.

Sürmeli ayrıca, geleneksel mutfak değerlerinin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Bayram sofraları, düğün yemekleri ve imeceyle hazırlanan kazanlar kültürel mirasımızın en güçlü parçalarıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları ziyaret ederek yöresel ürünleri inceledi, unutulmaya yüz tutmuş lezzetler hakkında bilgi aldı.

Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Gümüşhane, Etkinlik, Kültür, Miras, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de 'Bir Sofrada Miras' ile 5. Türk Mutfağı Haftası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Eyüpsultan’da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Noa Lang değil Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye’de neden hala faaliyette Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Travis Scott konserinden sonra ABD’li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı Yeni bulgu çok insanın başını yakar
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:12:28. #7.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de 'Bir Sofrada Miras' ile 5. Türk Mutfağı Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.