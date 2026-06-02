Gümüşhane\'de \'Bir Sofrada Miras\' ile 5. Türk Mutfağı Haftası

Gümüşhane'de "Bir Sofrada Miras" temasıyla bu yıl beşincisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Atatürk Parkı'nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, Gümüşhane'nin asırlık tarifleri ve yerel lezzetleri kurulan stantlarda vatandaşların beğenisine sunuldu. Programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay ve il protokolü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin video mesajı da izletildi.

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli, Türk mutfağının sadece yemek kültürü olmadığını belirterek "Türk Mutfağı Haftası'nın teması 'Bir Sofrada Miras'tır. Bu tema sofralarımızdaki hikayeleri, gelenekleri ve kültürel değerleri ön plana çıkarmaktadır" dedi.

Sürmeli ayrıca, geleneksel mutfak değerlerinin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Bayram sofraları, düğün yemekleri ve imeceyle hazırlanan kazanlar kültürel mirasımızın en güçlü parçalarıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları ziyaret ederek yöresel ürünleri inceledi, unutulmaya yüz tutmuş lezzetler hakkında bilgi aldı.

Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. - GÜMÜŞHANE