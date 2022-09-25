Afrika'nın en büyük eğlence fuarı Comic Con Afrika'yı 60 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Afrika'nın en büyük eğlence fuarı Comic Con Afrika'yı 60 bin kişi ziyaret etti

25.09.2022 20:20
Afrika'nın en büyük eğlence fuarı Comic Con Afrika'yı 60 bin kişi ziyaret etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen ve kıtanın en büyük eğlence fuarlarından biri kabul edilen "Comic Con Afrika" fuarını 60 bin kişi ziyaret etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen ve kıtanın en büyük eğlence fuarlarından biri kabul edilen "Comic Con Afrika" fuarını 60 bin kişi ziyaret etti.

Johannesburg Fuar Merkezi'nde 21-25 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuarda çizgi roman ve video oyunlarının sergilenmesinin yanı sıra bazı ziyaretçiler makyaj ve kostümleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyanın en büyük çizgi roman ve popüler kültür etkinliği olarak bilinen Comic Con'un Afrika ayağı olan fuara yoğun katılım gözlendi. Büyük çoğunluğunu gençlerin ve ailelerin oluşturduğu ziyaretçiler, erken saatlerden itibaren fuar alanı önünde kuyruklar oluşturdu.

Ayrıca fuarda farklı konularda panel ve özel gösteriler de yer aldı.

"Bu yıl ise biletlerimiz yok sattı"

Comic Con Afrika Pazarlama Direktörü Clair Wright, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın en büyük eğlence fuarı olan bu etkinlikte ziyaretçilerin, çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, kostüm oyunları, film ve televizyon alanlarında çok sayıda standı ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirtti.

Wright, Kovid-19 salgını sonrası ilk Comic Con Afrika fuarına bu yıl 60 bin kişinin katıldığını ve bunun kendileri için bir rekor olduğunu ifade ederek, "Güney Afrika'da çok popüler olan Comic Con Afrika, aynı zamanda Afrika'nın en büyük eğlence fuarlarından biri. Daha önce 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen etkinlik yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl ise biletlerimiz yok sattı." dedi.

Afrika'da çizgi roman ve oyun sektörü büyüyor

Dünyaca ünlü DC ve Marvel stüdyolarının çizerlerinden Güney Afrikalı çizgi roman sanatçısı Jason Masters ise "Güney Afrika'da çizgi roman sektörü kesinlikle gelişen bir sektör. Afrika'da benzer bir durum söz konusu. Burada, Gana'dan, Kenya'dan, Zimbabve'den olağanüstü işler çıkaran sanatçıları da ağırlıyoruz." diye konuştu.

Masters, Comic Con Afrika'nın gördüğü ilgiden çok etkilendiğini belirterek, fuarın bu kadar büyük bir kalabalık tarafından ziyaret edilmesinin Güney Afrika açısından "harika bir olay" olduğunu ifade etti.

World of Warship Pazarlama Müdürü Grzegors Kubacki, dünya genelinde 40 milyon oyuncuya sahip bir firma olarak bu yıl ilk kez katıldıklar fuarda, Afrikalı video oyun severlerden gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirtti.

Kubacki, daha fazla sayıda insanın internete ulaşım sağlamasıyla, Afrika'da video oyun sektörünün giderek daha büyük bir pazar haline geldiğine dikkati çekerek, gelecek yıllarda bu fuara daha yoğun bir katılım göstermeyi planladıklarını aktardı.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Johannesburg, Afrika, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Afrika'nın en büyük eğlence fuarı Comic Con Afrika'yı 60 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afrika'nın en büyük eğlence fuarı Comic Con Afrika'yı 60 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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