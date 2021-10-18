7. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri'nden Akdeniz Üniversitesine Ödül - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler 7. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde "Metin ve Akademi Ödülü"ne layık görüldü.

Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen ödül töreni İstanbul Su Gösteri Sanatları Sahnesi'nde gerçekleşti.

Törene, tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 10 ülkeden 200'ü aşkın yazar, oyuncu, yönetmen ve tiyatro çalışanları katıldı.

Tiyatro sanatına uzun yıllardır akademik olarak yaptığı çalışmalar ve Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk alanında açmış olduğu yüksek lisans programı dolayısıyla ödül alan Güler'e ödülünü Tamer Levent takdim etti.

Güler, ödül töreninde yaptığı konuşmada, çalışmalarına katkı sunan ekip arkadaşlarına, akademisyenlere ve öğrencilerine teşekkür etti.