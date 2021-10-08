Alanya'da "Yoldan Çıkan Oyun"un tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) oyuncularının sahneleyeceği "Yoldan Çıkan Oyun"un tanıtımı yapıldı.

Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields'in yazdığı, yönetmenliğini ise Ferdi Dalkılıç'ın üstlendiği oyunun tanıtım toplantısı Alanya Kültür Merkezinde (AKM) yapıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere, kültür ve sanat alanında liderliklerini devam ettireceklerini söyledi.

Salgın nedeniyle herkes gibi kendilerinin de etkinliklere az da olsa ara vermek zorunda kaldıklarını anlatan Yücel, "Pazartesi günü 59. oyun ile Alanya'da sanatseverlerin karşısına çıkıyoruz. Sanatçılarımız bu zamana kadar da yaklaşık 500 defa sahne aldı ve Alanya ölçeğine göre 121 bin seyirciye ulaştık. Sadece bölgemizde değil, ulusal ve uluslararası alanda da turnelerimiz oldu. Bu da Alanya Belediyesinin, tiyatro ekibinin ne kadar başarılı işler ortaya çıkardıklarının bir göstergesidir." diye konuştu.

Oyunun yönetmeni Ferdi Dalkılıç ise bu yıl hazırladıkları repertuvarlarda seyircileri daha çok eğlendirerek, salgının izlerinden biraz daha uzaklaştırmak istediklerini söyledi.

Bununla ilgili de "Yoldan Çıkan Oyun"u uygun bulduklarını anlatan Dalkılıç, "Oyuna, Alanya Belediye Tiyatrosu'nun profesyonel kadrosuyla başarılı bir şekilde hazırlandık. Kaçırılmaması gereken keyifli bir oyun. Sanatseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nejat Koper, Mustafa Erman Doğan, Vedat Akbulut, Fırat Onur Deniz, Nilay Kara, Birke Muratal Doğan, Burak Kaya, Esra Tığlı Kutertan'ın rol aldığı oyunun müziği, Selçuk Yılmaz, kostüm tasarımı Berfin İlhan, ışık tasarımı ise Halit Akgül tarafından yapıldı.

İlk gösterimi 11 Ekim Pazartesi günü yapılacak oyun ekim ayı boyunca her cuma, cumartesi seyirci ile buluşacak. 8 yaş ve üzeri seyirci kitlesine hitap eden ve iki perdeden oluşan oyunda, Havershan Malikhanesi'nde geçen bir cinayet oyununu sahneleyen tiyatro ekibinin başından geçen komik durumlar anlatılıyor.