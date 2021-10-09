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Ankara'da "Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı" açıldıAnkara'da yaşayan Elazığlılar memleket fuarda memleket hasreti giderdiElazığ yöresel lezzetleri... - Son Dakika

Ankara'da "Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı" açıldıAnkara'da yaşayan Elazığlılar memleket fuarda memleket hasreti giderdiElazığ yöresel lezzetleri...

09.10.2021 11:32

- Ankara'da "Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı" açıldı Ankara'da yaşayan Elazığlılar memleket fuarda memleket hasreti giderdi Elazığ yöresel lezzetleri Ankaralıların beğenisine sunuldu Ankara Elazığ Federasyonu tarafından "Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı" düzenlendi.

- Ankara'da "Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı" açıldı

Ankara'da yaşayan Elazığlılar memleket fuarda memleket hasreti giderdi

Elazığ yöresel lezzetleri Ankaralıların beğenisine sunuldu

ANKARA - Ankara Elazığ Federasyonu tarafından "Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı" düzenlendi. Fuarda Ankara'da yaşayan Elazığlılar memleket hasreti giderirken Ankaralılar da Elazığ kültürü ve yöresel ürünlerini tanıma fırsatı buldu.

Ankara Elazığ Federasyonu tarafından 7-10 Ekim tarihleri arasında Ankara Emek Mahallesi Semt Pazarı'nda düzenlenen "Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı" ziyaretçilerini bekliyor. Vatandaşlar, fuarı gezerek hem yöresel ürünlerin tadına bakıyor hem de alışveriş yapabiliyor. Peynirli ekmek, dağ inciri, badem şekeri ve orcik gibi birçok yöresel ürünlerin sunulduğu, Elazığ'a has folklor oyunlarının sergilendiği fuara Ankaralılar yoğun ilgi gösteriyor.

Elazığ mutfağının Türkiye'de ilk beş içerisinde olduğunu ve bunun tanıtımı için daha fazla organizasyonlar düzenleyeceklerini belirten Ak Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, "Bu organizasyonun bana göre en önemli katkılarından bir tanesi, yalnızca Ankara'da oturan Elazığlıların özlemlerini gidermek değil, Elazığ'ın gıda ürünlerinin, kendine has organik ürünlerinin tanıtımını yapabilmek. Adeta Elazığ'ı Ankara'da yaşatabilmek çok önemli. Yalnızca gıdalarımızı yöresel yiyeceklerimizi değil, beraberinde foklorümüzü, halayımızı, yerel müziğimizi tanıtabildiğimiz bir organizasyon. Bu tarz organizasyonların Elazığ'ın tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha büyük çaplı bir tanıtım organizasyonu yapacağız. Elazığ'ın lezzetlerini tatmak isteyenleri bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Fuar organizasyonlarının kültür tanıtımı için çok önemli olduğunu belirten Ankara Elazığ Kültür Derneği Başkanı Haşim Çakırbay, "Bu Ankara'da düzenlediğimiz ikinci fuar. Fuardaki amacımız Elazığ'a ait tatları Ankaralılarla buluşturmak. Elazığ'ın ağın leblebisi, şavak peyniri, öküzgözü üzümü ve o üzümden yapılan orcik bizim yöremize has ürünlerdir. Bu tarz organizasyonları ileride de yaparak hem ürünlerimizi hem de Elazığ'ın tanıtımını yapmak istiyoruz" dedi.

"Ankaralıların ilgisi yüksek, çok memnunuz"

Fuara katılan esnaflardan orcik üreticisi Fatih Korucu, "Elazığ'ın yöresel ürünlerini Ankaralılara sunmaya geldik. Elazığ'ın tulum peyniri, dut ve üzümden yapılan orciği, kuru dut, kuru üzüm, dibek kahvesi, beyaz altın dediğimiz badem şekeri ve Elazığ mutfağındaki diğer yiyecekleri tanıtmaya geldik. Elazığ çok zengin bir mutfağa sahip. Bütün Ankaralıları bu tatları denemeleri için bekliyoruz" diye konuştu.

Semt Pazarı, Ankara, Elazığ, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da 'Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı' açıldıAnkara'da yaşayan Elazığlılar memleket fuarda memleket hasreti giderdiElazığ yöresel lezzetleri... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da "Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı" açıldıAnkara'da yaşayan Elazığlılar memleket fuarda memleket hasreti giderdiElazığ yöresel lezzetleri... - Son Dakika
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