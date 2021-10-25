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Büyük ozan Aşık Veysel türkülerle anıldı - Son Dakika

Büyük ozan Aşık Veysel türkülerle anıldı

25.10.2021 13:32

Büyük ozan Aşık Veysel türkülerle anıldı Büyük ozan Aşık Veysel, doğumunun 127'nci yılında bağlama sanatçısı Cengiz Özkan'ın seslendirdiği Aşık Veysel türküleriyle anıldı.

Büyük ozan Aşık Veysel türkülerle anıldı

ANKARA - Büyük ozan Aşık Veysel, doğumunun 127'nci yılında bağlama sanatçısı Cengiz Özkan'ın seslendirdiği Aşık Veysel türküleriyle anıldı.

Büyük halk ozanı Aşık Veysel 127'nci yaşında Çankaya'da türküleriyle anıldı. Esat Özgürlük Meydanında gerçekleşen Cengiz Özkan konserinde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Aşık Veysel dostlarını yalnız bırakmadı.

Sivas Şarkışlalı büyük ozan Aşık Veysel'i hemşehrisi Divriğili Cengiz Özkan türkülerle yad ederken parça aralarında Aşık Veysel'in hayatından kısa hikayeleri de paylaştı. Vatandaşların isteklerini kırmayan Özkan kendi parçalarından da söyleyerek konsere renk kattı.

Esat Özgürlük Meydanında vatandaşlarla birlikte konseri izleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konser sonunda Cengiz Özkan'a çiçek takdim ederken büyük ozan Aşık Veysel'i kendileriyle buluşturan Özkan'a teşekkür etti.

Aşık Veysel'in "Hayat iki kelime sevda ve umut" sözlerini hatırlatan Başkan Taşdelen, "Büyük ozanın dediği gibi hayat iki kelime sevda ve umut. Önderi Mustafa Kemal Atatürk olanlar umutsuz olur mu, gücünü Uğur Mumculardan alanlar sevdasız olur mu, geçmişinde Denizler olanlar tam bağımsızlıktan yana olanlar umutsuz olur mu asla olmazlar. Pir Sultan Abdal ne diyor, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyor. Biz de asla ve asla Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan dönmeyeceğiz. Ben 7 yıl önce şunun sözünü vermiştim, sizlere demiştim ki; Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir, Çankaya Belediyesi ezilenin, gencin, yaşlının belediyesidir demiştim. Yine tekrar ediyorum halkın belediyesi olarak çalıştık, halkın belediyesi olarak çalışmaya devam edeceğiz. Yaşam biçimi, siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun herkesin belediyesi olacağız çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı" diye konuştu.

Büyük ozan Aşık Veysel türkülerle anıldı
Büyük ozan Aşık Veysel türkülerle anıldı
Büyük ozan Aşık Veysel türkülerle anıldı
Büyük ozan Aşık Veysel türkülerle anıldı

Necip Fazıl Kısakürek, Cengiz Özkan, Özgürlük, Çankaya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Büyük ozan Aşık Veysel türkülerle anıldı - Son Dakika


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