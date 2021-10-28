Cumhuriyet Bayramı coşkusu Şanlıurfa turizmine yarayacak - Son Dakika

Kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle kentteki oteller doldu.

Turizmin parlayan yıldızlarından Şanlıurfa, sonbahar döneminde de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Üç günlük tatili fırsata çevirmek isteyenler, müzik ve gastronomi alanında öne çıkan Şanlıurfa'ya ilgi gösteriyor. Bu nedenle yüzde 100 dolulukla hizmet veren kentteki otellerde, kasım sonuna kadar rezervasyonlar bulunuyor.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, neolitik döneme ait önemli eserlerin yakın zamanda bulunduğu Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi noktalar, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere güzel bir gezi imkanı sunuyor.

Ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi yöresel lezzetleri tadıyor.

"Yatırımcıların bir an önce Şanlıurfa'ya gelmesi gerekir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın bir turizm cenneti ve açık hava müzesi olduğunu, medeniyetlerin kesiştiği noktada yer aldığını söyledi.

Tarih, müzik ve gastronomi kenti Şanlıurfa'nın keşfedilecek birçok güzelliği bünyesinde barındırdığını anlatan Beyazgül, "Şanlıurfa'da şu anda turizm yoğunluğu yaşanıyor, Şanlıurfa hak ettiği noktaya doğru gidiyor." dedi.

Kentin 7 bin 309 yatak kapasitesi bulunduğunu dile getiren Beyazgül, hafta içleri yüzde 90, hafta sonları ise yüzde 100 doluluk yaşandığını belirtti. Beyazgül, "Turistlerle görüştüğümüzde soruyorum 'En çok neyimizi sevdiniz?' diye, 'İnsanınızı sevdik.' diyorlar. Yani insanımız seviliyor, bunun yanında her bir güzelliğimiz ayrı ayrı onların gönüllerine hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

Otellerdeki doluluğun kasım sonuna kadar devam edeceğini umduklarını kaydeden Beyazgül, hem iç hem de dış turizmde büyük ziyaretçi sayısına ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Beyazgül, "Kentte bazı otellerin yapımı devam ediyor. Yatırımcılara buradan sesleniyoruz 'Geç kalmayın'. Yatırımcıların geç kalmaması için bir an önce Şanlıurfa'ya gelmesi gerekir." diye konuştu.

"Gelmeden rezervasyonlar yapılmalı"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban ise bölgede Göbeklitepe ile başlayan ve Karahantepe ile devam eden önemli bir sinerji olduğunu ifade etti.

Bölgeyi daha önce ziyaret edenlerin de yeniden kente gelmeyi arzuladığını anlatan Çoban, "Şu anda Türkiye'nin tamamında seyahat ve gezme planı yapan misafirler, büyük çoğunlukla Şanlıurfa ve Güneydoğu'yu tercih ediyor. O nedenle otel doluluk oranlarımız 29 Ekim haftasında yüzde 100'e ulaştı. Bu nedenle gelmeden önce muhakkak otel rezervasyonlarının yapılması gerekiyor ama hafta içi yine boş yerler bulunabiliyor." dedi.

Çoban, geçmiş yıllarda kentin turizm döneminin ekimde tamamlandığını ancak bu yıl kasım sonuna kadar uzadığını dile getirdi.

Kentte turizm alanında yapılan denetimler sayesinde misafirlerden gelen şikayetlerin de büyük ölçüde azaldığını belirten Çoban, bunun da kent turizmine olumlu yansıdığını kaydetti.

Newton Otel Genel Müdürü Halil Karataş ise Şanlıurfa'nın sonbahar sezonunu misafir yoğunluğuyla geçirdiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın kültür turizmi açısından herkesin ziyaret etmeyi istediği bir noktaya geldiğini anlatan Karataş, "29 Ekim'in bu yıl hafta sonu tatiliyle birleşmesi nedeniyle ciddi bir yoğunluk var ve Şanlıurfa'daki hiçbir otelde şu an yer yok. Şanlıurfa'ya gelmek isteyen misafirlerimize tavsiyemiz, gelmeden önce mutlaka otellerle iletişime geçin, rezervasyon yaptırın. Yoksa yer bulmakta zorluk yaşayabilirler." ifadelerini kullandı.

Karataş, kentin yatak kapasitesinin artırılması gerektiğini, açılacak yeni otellerin de misafir bulmakta sıkıntı çekmeyeceğini sözlerine ekledi.