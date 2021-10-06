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Yaban hayatı zenginliği fotokapanlarla kayıt altına alındı - Son Dakika

Yaban hayatı zenginliği fotokapanlarla kayıt altına alındı

06.10.2021 11:08

Erzincan'da doğal yaşamın korunması için kurulan 70 fotokapanın görüntülediği çok sayıda ayı, kurt, tilki, keklik, çengel boynuzlu dağ keçisi, domuz, vaşak ve tavşan gibi hayvanlar, kentin yaban hayatı zenginliğini ortaya koydu.

Erzincan'da doğal yaşamın korunması için kurulan 70 fotokapanın görüntülediği çok sayıda ayı, kurt, tilki, keklik, çengel boynuzlu dağ keçisi, domuz, vaşak ve tavşan gibi hayvanlar, kentin yaban hayatı zenginliğini ortaya koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü görevlileri, kent genelinde yaban hayatının doğal yaşamı, popülasyonunun takibi ve korunması amacıyla başta Munzur Dağları, Refahiye Dumanlı Ormanları, Kemaliye ve Tercan ilçeleri kırsalı olmak üzere farklı yerlere 2016 yılında fotokapanlar yerleştirdi.

DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince, video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip, harekete duyarlı cihazlardan elde edilen görüntüler incelenerek bölgedeki yaban hayatı varlığı kayıt altına alınıyor.

Çekilen bazı fotoğraf ve videolarda bozayılar, kurt sürüleri, vaşak, domuz, keklik, tavşan, tilki, çengel boynuzlu dağ keçileri gibi birçok hayvanın görüntüsüne rastlandı.

Hayvanların doğal yaşamına ilişkin ilginç anları görüntüleyen fotokapanlar, yavru kurtların bu cihazları fark edip oynamasını, bir ayının merakını, dağ keçilerinin koşturarak oynamasını, kurt, keklik ve domuz sürülerini kayıt altına aldı.

Bölgede kaçak avcılık yapanlarla mücadelede de kullanılan fotokapanlar sayesinde 2021 yılı içerisinde 5 kaçak avcıya da cezai işlem uygulandı.

Kaçak avcılara da göz açtırmıyor

Erzincan DKMP Şube Müdür Vekili Kadir Kahraman, AA muhabirine, fotokapanların yaban hayatındaki biyoçeşitliliğin takibi ve kaçak avcılıkla mücadelede önemli olduğunu söyledi.

Kahraman, fotokapanları özellikle çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, ayı ve vaşak gibi büyük memeliler için kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu fotokapanlarla il sınırlarımızın tamamında yaban hayatının olduğu yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışmaların iki nedeni var. Birincisi bölgedeki biyoçeşitliliğin tespitini yapabilmek, ikincisi ise kaçak avcılıkla mücadele edebilmek. Özellikle kaçak avcılıkta fotokapanlardan elde ettiğimiz görüntülerden işlem yaptığımız avcılar oluyor. Özellikle büyük memelilerin olduğu yerlere kuruyoruz. Elde ettiğimiz görüntüler neticesinde ilimizde varlığını sürdüren ayı, kurt, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi gibi türlerin tespitini yapıyoruz."

Bölgedeki yaban hayatının korunmasının önemine değinen Kahraman, "İlimiz yaban hayatı yönünden çok zengin. Türkiye'nin hemen her yerinde avcılar ilimizi ziyaret etmektedir. Tabii ki bu avcıların büyük kısmı yasal avcılardır. Bunun dışında kaçak avcıları gerek fotokapanla gerekse şube müdürlüğümüzün denetimleri sonucunda tespit edip gerekli yasal işlemleri yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Yaban hayatı zenginliği fotokapanlarla kayıt altına alındı
Yaban hayatı zenginliği fotokapanlarla kayıt altına alındı
Yaban hayatı zenginliği fotokapanlarla kayıt altına alındı
Yaban hayatı zenginliği fotokapanlarla kayıt altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Tercan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yaban hayatı zenginliği fotokapanlarla kayıt altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaban hayatı zenginliği fotokapanlarla kayıt altına alındı - Son Dakika
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