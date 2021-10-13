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Eşinin adını yaptırdığı 112 Acil Servis istasyonuyla yaşatıyor - Son Dakika

Eşinin adını yaptırdığı 112 Acil Servis istasyonuyla yaşatıyor

13.10.2021 11:52
Eşinin adını yaptırdığı 112 Acil Servis istasyonuyla yaşatıyor

Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan 59 yaşındaki Fidan Ören, 22 yıl baktığı felçli eşinin adını, memleketleri Burdur'un Karamanlı ilçesine yaptırdığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda yaşatıyor.

Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan 59 yaşındaki Fidan Ören, 22 yıl baktığı felçli eşinin adını, memleketleri Burdur'un Karamanlı ilçesine yaptırdığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda yaşatıyor.

Almanya'da sinirsel rahatsızlığı nedeniyle felç geçiren Murat Ören, geç müdahale yüzünden yatağa bağımlı kaldı. Bu süreçte küçük çocuklarının bakımını da üstlenen Fidan Ören ise evde yoğun bakım ünitesi kurarak hasta eşini de ihmal etmedi.

Hayatın tüm zorluklarını omuzlayan Fidan Ören, yıllarca gurbette çalışarak çocuklarını okuttu, yatalak eşinin ihtiyaçlarını karşıladı. Eşinin rahatsızlığından kısa bir süre önce ev alan ve yüklü kredi borcuna da giren Fidan, maddi olarak da zor günler geçirdi.

Çocuklarının büyümesi ve çalışmaya başlamalarının ardından yükü biraz olsun azalan ve zor günleri yavaş yavaş geride bırakan Fidan Ören, 3 yıl önce 59 yaşındaki çok sevdiği eşi Murat Ören'i kaybetti.

Eşinin hastalığı döneminde Almanya'da sürekli acil servis hizmetine ihtiyaç duyan ve onlar aracılığıyla eşini hastaneye götüren Fidan Ören, çocuklarının da desteğiyle tüm aile birikimlerini kullanarak eşinin anısına Karamanlı'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırdı.

Karamanlı Belediyesinin hibe ettiği 800 metrekare alan içine yaptırılan Karamanlı 1 Nolu Murat-Fidan Ören 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun törenle hizmete açıldı. Bu vesileyle AA muhabirine konuşan Fidan Ören, eşinin yurt dışında geç müdahale edilmesi nedeniyle felç kaldığını vurguladı.

Eşi vefat ettikten sonra akıllarında hep bir 112 istasyonu veya bir hastane odası yaptırma hayali olduğunu belirten Ören, ilçeye yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırılacağını duyunca hemen bunu kendisinin yaptırmak istediğini yetkililere bildirdiğini aktardı.

"Burayı yaptırınca içimiz huzur doldu"

Hayırsever Ören, istasyonu yaptırmak için birikimi yeterli gelmeyince ailesinin tüm mirasını buraya kullanmaya karar verdiğini dile getirerek, "Kayınvalidem, kayınbabam, annem ve babamdan kalan mirasların hepsini topladım buranın yapımı için verdim çünkü hastalığın zorluğunu çok çekmiştik." ifadesini kullandı.

Eşinin memleketini çok sevdiğini vurgulayan Ören, "Eşim Karamanlı'da yaşayamadı. Ben de adını yaşatayım dedim. Burayı yaptırınca içimiz huzur doldu inşallah hastalar bu istasyon sayesinde zamanında müdahale edilerek şifa bulacaklar. Allah tüm ölmüşlerimize hepsine rahmet eylesin, onların mirasıyla bu istasyonu yaptırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Ören, oğulları Yaner ve Tamer'le bağış yapmayı sürdürdüklerini, özellikle Afrika'daki yardım faaliyetlerine katıldıklarını kaydetti.

"Annem bize hem annelik hem de babalık yaptı"

Almanya'da bir otomotiv firmasında çalışan mühendis Tamer Ören (34), babasının yatağa bağlı kalmasıyla büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti.

Annesinin desteğiyle okuduğunu vurgulayan Ören, "Annem sürekli yanımızda oldu, onun sayesinde üniversiteyi kazanıp, bitirdim. Hedefimde diplomamı alıp babamın odasındaki yatağın üzerine asmak vardı. Onu gerçekleştirebildiğim için çok memnunum." diye konuştu.

Ören, annesinin gösterdiği fedakarlıktan her zaman çok etkilendiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Babam hastalığı döneminde geceleri uyuyamıyordu. Annem biz rahatsız olmayalım diye geceleri hep uyanıktı. Sabah da erkenden işe koşardı. Bunlar beni çok etkiledi. Okul çıkışı dışarıda başkalarının babalarını görüyorduk. Üzüntüyle evimize geliyorduk. Ama anne sevgisini çok yaşadık. Onun için ona minnettarız. Annem bize hem annelik hem de babalık yaptı. Bize sevgisini hiç aksatmadı. Ne kadar derdi, problemi olsa bile bize yansıtmamaya çalıştı. Bizi hayırlı bir evlat olarak yetiştirdi. 112 Acil Servis ne kadar hızlı gelirse o kadar iyi çünkü babam rahatsızlandı, felç geçirdi. Biraz geç kalındı. Bu sebeple hastalığı daha da kötüleşti. Onun için bu istasyon insanlara faydası olduğu sürece babamız ve ölenlerimiz için dua edilse bize yeter."

Karamanlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sorumlusu Acil Tıp Teknisyeni Şeyda Yavuz da ilçeye devlet-vatandaş işbirliğiyle güzel bir acil sağlık hizmetleri istasyonunun kazandırıldığına vurgu yaparak, "İstasyonumuzda 13 personel görev alıyor. Ekip arkadaşlarım adına istasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Eşinin adını yaptırdığı 112 Acil Servis istasyonuyla yaşatıyor
Eşinin adını yaptırdığı 112 Acil Servis istasyonuyla yaşatıyor
Eşinin adını yaptırdığı 112 Acil Servis istasyonuyla yaşatıyor
Eşinin adını yaptırdığı 112 Acil Servis istasyonuyla yaşatıyor
Eşinin adını yaptırdığı 112 Acil Servis istasyonuyla yaşatıyor

Karamanlı, Almanya, Burdur, 112, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eşinin adını yaptırdığı 112 Acil Servis istasyonuyla yaşatıyor - Son Dakika


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