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Geleceğin yönetmenleri Sakarya Film Festivali'nde - Son Dakika

Geleceğin yönetmenleri Sakarya Film Festivali'nde

12.10.2021 18:44

Geleceğin yönetmenleri Sakarya Film Festivali'nde 117 ülkeden 2 bin 774 filmin yarışacağı festival başladı 7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivalinin açılış programı gerçekleştirildi 12-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 7.

Geleceğin yönetmenleri Sakarya Film Festivali'nde

117 ülkeden 2 bin 774 filmin yarışacağı festival başladı

7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivalinin açılış programı gerçekleştirildi

SAKARYA - 12-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 7. Sakarya Film Festivalinde ulusal ve uluslararası kategoride 117 ülkeden toplam 2 bin 774 film yarışacağı festivalin açılış programı gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ortaklığıyla ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen bu yıl ilk kez 'uluslararası' statü kazanan Sakarya Kısa Film Festivali'nin 7'ncisi, düzenlenen programla gerçekleşti. Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleşen programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, bürokratlar ve öğrenciler katıldı. SAÜ Kongre Merkezi'nde 'kurmaca' ve 'belgesel' dalında gerçekleştirilecek olan festivalde geleceğin yönetmenleri ulusal ve uluslararası kategoride toplam 2 bin 774 filmin yarışacağı etkinlikte bir araya gelecek.

Kültür sanat ve sinema şöleni gerçekleşecek

Programda konuşma yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Üç gün boyunca Sakarya'da aktörlerinin öğrenciler olacağı bir kültür sanat ve sinema şöleni gerçekleşecek. Festivalimizi uluslararasılaştırma yönünde önemli adımlar attık ve bu kapsamda dünyanın 117 ülkesinden 2 bin 774 filmi festivale kabul ettik. Bu coşkuya destek olan herkese teşekkürlerimi arz ederim" dedi.

Festivale ilgi geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor

Dünyadan 2 bin 774 lisans öğrencisinin katılımı olduğunu belirten Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversite yönetiminin kültür-sanat faaliyetlerine verdiği önemi vurgulayarak, "Dünyanın her yerinden 2 bin 774 lisans öğrencisi filmlerini bu festivale gönderdiler; bu ilgi geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Ayrıca SAÜ bu yıl ilk kez İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüne öğrenci alarak bir ekosistemi tamamlama adına önemli bir adım attı. Stüdyoların, atölyelerin, laboratuvarların kurulmasıyla birlikte tüm öğrencilerimiz bu ekosistemin bir parçası olacaklar. Uluslararası kısa film festivalinin Sakarya'nın kültür sanat şehri niteliğine artı değer kazandıracağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Festivalin dünyaya söyleyeceği çok şey olduğuna inanıyorum

Genç yeteneklerin teşvik edildiği ve sanatın desteklendiği bir organizasyonun içinde olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Festivalin gerçekleşmesi için gayret gösteren Sakarya Üniversitesi yönetimine, iletişim fakültesine ve Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkürlerimi sunarım. Farklı kültürlerden pek çok insanın bir araya geldiği Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı bir uluslararası kısa film festivalinin dünyaya söyleyeceği çok şey olduğuna inanıyorum. Şehrimizin kültürünün, doğasının, tarihinin tüm dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunan bu tür organizasyonlara destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Geleceğin yönetmenleri Sakarya Film Festivali'nde
Geleceğin yönetmenleri Sakarya Film Festivali'nde
Geleceğin yönetmenleri Sakarya Film Festivali'nde
Geleceğin yönetmenleri Sakarya Film Festivali'nde

Film Festivali, Kısa Film, Festival, Sakarya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Geleceğin yönetmenleri Sakarya Film Festivali'nde - Son Dakika


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